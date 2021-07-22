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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 03:43 | Son Güncelleme:

Lavinya isminin anlamı nedir? Lavinya ne demek? Lavinya adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Lavinya isminin anlamı nedir? Lavinya ne demek? Lavinya adının özellikleri, analizi ve kökeni

16. yüzyıldan itibaren Türkçeye, sadece Arapça ve Farsçadan değil, Yunanca ve Latinceden de birçok kelime geçmiştir. O kelimelerden biri olan Lavinya, ülkemizde kız çocuklarına verilen isimler arasında yer alıyor. ''Luna'' kökünden türetilmiş olan Lavinya, yüzü ay gibi parlak ve güzel olan demektir. Bu isim mitolojide ve masallarda farklı anlamlarda da kullanılmıştır. Lavinya isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

 

 Lavinya ismini ülkemizde 228 kişi taşımaktadır.

 Lavinya İsminin Anlamı Nedir? Lavinya Ne Demek?

 Lavinya isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Ay gibi güzel, ışıltılı, parlak, gösterişli

 İkinci Anlamı: Sadece tropikal bölgelerde yetişen bir çiçeğin adı

 Üçüncü Anlamı: Mitolojide Latinus'un kızı

 Lavinya İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 7

 Uğurlu sayısı: 4

 Renk sembolü: Sarı

 Lavinya İsminin Analizi

 Harf analizine göre Lavinya isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Hoşgörülüdür. Başkalarının fikirlerine katılmasa bile onlara saygı duyar.

 2- Vefalıdır. Eski dostlarını asla unutmaz.

 Lavinya Adının Kökeni

 Son yıllarda ülkemizde popüler olan Lavinya ismi Latince kökenlidir.

 Lavinya İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Lavinya ismiyle hem kafiyeli hem de uyumlu olan isimler şu şekilde sıralanabilir.

 1- Suna

 2- Eda

 3- Seda

 4- Aleyna

 5- Derya

 6- Berna

 7- Selma

 8- Ayla

 9- Suna

 10- Ceyda

 Lavinya İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Lavinya ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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