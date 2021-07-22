Lavinya isminin anlamı nedir? Lavinya ne demek? Lavinya adının özellikleri, analizi ve kökeni

Lavinya ismini ülkemizde 228 kişi taşımaktadır.

Lavinya İsminin Anlamı Nedir? Lavinya Ne Demek?

Lavinya isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Ay gibi güzel, ışıltılı, parlak, gösterişli

İkinci Anlamı: Sadece tropikal bölgelerde yetişen bir çiçeğin adı

Üçüncü Anlamı: Mitolojide Latinus'un kızı

Lavinya İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 7

Uğurlu sayısı: 4

Renk sembolü: Sarı

Lavinya İsminin Analizi

Harf analizine göre Lavinya isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Hoşgörülüdür. Başkalarının fikirlerine katılmasa bile onlara saygı duyar.

2- Vefalıdır. Eski dostlarını asla unutmaz.

Lavinya Adının Kökeni

Son yıllarda ülkemizde popüler olan Lavinya ismi Latince kökenlidir.

Lavinya İsminin Yanına Yakışan İsimler

Lavinya ismiyle hem kafiyeli hem de uyumlu olan isimler şu şekilde sıralanabilir.

1- Suna

2- Eda

3- Seda

4- Aleyna

5- Derya

6- Berna

7- Selma

8- Ayla

9- Suna

10- Ceyda

Lavinya İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Lavinya ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.