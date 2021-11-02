L ile başlayan kız isimleri nelerdir? L harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi L olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Leonardo 2- Liza 3- Lenny 4- Loach 5- Laila 6- Lake

L ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Lale

2- Leman

3- Linet

4- Leyla

5- Latife

6- Lalezar

7- Lamia

8- Lütfiye

9- Liya

10- Lerzan:

L Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Lale:

Lale, beyaz, sarı ve mor renkte çiçek açan bir süs bitkisidir.

2- Leman:

Leman ismi, parlak ve dikkat çekici demektir.

3- Linet:

Son yıllarda popüler olan ve Liynet şeklindeki kullanımı da yaygın olan Linet, yumuşak başlı anlamına gelir.

4- Leyla:

İlk kez Fuzuli tarafından kaleme alınan Leyla ile Mecnun kitabında kullanılan Leyla ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Türkiye'de yaklaşık 200 bin kişinin taşıdığı Leyla ismi, gece anlamına gelir. Bu isim İran, Afganistan, Cezayir ve Tunus gibi ülkelerde ''Leila'' şeklinde kullanılır.

5- Latife:

Arapça kökenli bir sözcü olan Latife, Latif isminin müennes şeklidir. Latife isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Hem güldüren hem de düşündüren söz, nükte.

İkinci Anlamı: Narin, yumuşak, nazik, uyumlu

6- Lalezar:

19. yüzyılın ilk yarısından itibaren Lale isminin sonuna birçok ek getirilerek yeni isimler türetilmiştir. Farsçada ''zar'' kelimesi hem toplayan hem de bahçe anlamına gelir. Lalezar ismi de lale bahçesi demektir.

7- Lamia:

Münire ve Şule kelimeleriyle eş anlamlı olan Lamia, göz alıcı ışık ve parlak anlamına geliyor. Lamia, aynı zamanda Yunan mitolojisindeki tanrıçalardan birinin adıdır. Ülkemizde 4 bine yakın kişi Lamia ismini taşıyor.

8- Lütfiye:

Lütfi isminden türetilmiş olan Lütfiye, lütuf ve ihsan sahibi, yardımsever ve anaç anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 8 bin kişi bu ismi taşıyor. Bu kişilerin yarıya yakını İstanbul, Ankara ve İzmir'de ikamet etmektedir.

9- Liya:

Dilimize Arapçadan geçmiş olan Liya ismi ay ışığı kadar beyaz ve parlak anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 950 kişi Liya ismini taşıyor.

10- Lerzan:

Lerzan isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Titreyen

İkinci Anlamı: Çekici, alımlı ve güzel kadın