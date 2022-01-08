Kuş gribi (Avian influenza) nedir, nasıl bulaşır? İşte kuş gribi belirtileri ve tedavisi

Kuş gribine, insanları nadiren enfekte eden bir tür grip virüsü neden olur. En son insanları enfekte eden iki suş olan H5N1 ve H7N9 da dahil olmak üzere bir düzineden fazla kuş gribi türü tanımlanmıştır. Kuş gribi insanları vurduğunda ölümcül olabilir.

Sağlık yetkilileri, bir kuş gribi virüsünün insandan insana daha kolay bulaşan bir forma dönüşmesi durumunda küresel bir salgının ortaya çıkabileceğinden endişe ediyor. Araştırmacılar, insanları kuş gribinden korumaya yardımcı olacak aşılar üzerinde çalışıyor.

Kuş gribi nasıl bulaşır?

Enfekte kuşlar, tükürük, mukus ve dışkılarında kuş gribi virüsü yayar. Kuş gribi virüsleri ile insan enfeksiyonları, bir kişinin gözlerine, burnuna veya ağzına yeterli miktarda virüs bulaştığında veya solunduğunda meydana gelebilir. Bu, virüs havada (damlacıklar veya muhtemelen toz) olduğunda ve bir kişi onu soluduğunda veya bir kişi üzerinde virüs bulunan bir şeye dokunup ardından ağzına, gözlerine veya burnuna dokunduğunda olabilir. Bazı kuş virüsleri ile nadir insan enfeksiyonları, en sık olarak enfekte kuşlarla veya kuş gribi virüsleri ile kontamine yüzeylerle korunmasız temastan sonra meydana gelmiştir. Bununla birlikte, doğrudan temasın meydana geldiğinin bilinmediği bazı enfeksiyonlar tespit edilmiştir. İnsanlarda hastalık hafif ila şiddetli arasında değişmektedir.

Kuş gribi A virüslerinin bir hasta kişiden diğerine yayılımı çok nadiren bildirilmiştir. Ancak kuş gribi A virüslerinin değişebilme ve insanlar arasında kolayca yayılma yeteneği kazanma olasılığı nedeniyle, insan enfeksiyonu ve kişiden kişiye bulaşmanın izlenmesi halk sağlığı için son derece önemlidir.

İnsanlarda kuş gribi belirtileri nelerdir?

Kuş gribinin belirti ve semptomları, türüne bağlı olarak enfeksiyondan sonraki iki ila yedi gün içinde başlayabilir. Çoğu durumda, aşağıdakiler de dahil olmak üzere genel olarak influenzaya benzerler:

Öksürük

Ateş

Boğaz ağrısı

Kas ağrıları

Baş ağrısı

Nefes darlığı

Bazı insanlar ayrıca mide bulantısı, kusma veya ishal yaşarlar. Ve birkaç vakada hafif bir göz enfeksiyonu (konjonktivit) hastalığın tek belirtisidir.

Kuş gribi neden olur?

Kuş gribi, vahşi su kuşlarında doğal olarak oluşur ve tavuk, hindi, ördek ve kaz gibi evcil kümes hayvanlarına yayılabilir. Hastalık, enfekte bir kuşun dışkısı veya burnu, ağzı veya gözlerinden gelen salgılarla temas yoluyla bulaşır.

Kalabalık ve sağlıksız koşullarda yumurta ve kuşların satıldığı açık hava pazarları, enfeksiyon yataklarıdır ve hastalığı daha geniş topluluğa yayabilir.

Az pişmiş kümes hayvanları eti veya enfekte kuşların yumurtaları kuş gribi bulaştırabilir. Kanatlı hayvanların etleri 74 C iç sıcaklığa kadar pişirilirse yemek güvenlidir. Yumurtaların sarısı ve beyazı katılaşıncaya kadar pişirilmelidir.

İnsanlarda kuş gribi tedavisi

Ciddi hastalıklarla ilişkili yeni influenza virüsleri ile insan enfeksiyonlarının tedavisi için antiviral ilaçların kullanılmaktadır.