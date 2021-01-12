Koruyucu siperlik nasıl süslenir?

Derya Baykal’dan korona günlerinizi neşelendirecek bir fikir daha. Koruyucu siperliği hem kafanıza tam oturacak biçimde yapıp hem de birbirinden güzel çiçeklerle süsleyebileceğiniz bu tasarıma çocuklar bayılacak. Özellikle de çocuklara maske ve siperlik taktırma konusunda zorluk yaşayan ebeveynler için bu siperlikler harika bir fikir.

Öncelikle bir siperlik alın ve arka kısmını kesip kafanıza göre ayarlayın. Kafanıza göre ayarladıktan sonra dilediğiniz renkte bir bant ile iyice bantlayın ki açılmasın. Ardından evinizde bile bulunabilecek yapay çiçekleri silikonla siperliği etrafına yapıştırın. Burada dikkat etmeniz gereken bir unsur, siperliğin koruyucu bölümünü silikonla yakmamak. Evinizde bulunan ve süsleme olarak kullanmak isteyeceğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Mesela kendi ördüğünüz minik çiçekleri de süsleme için kullanabilirsiniz. Çiçeklerin arasına renkli kuş tüyleri de ekleyebilirsiniz.

Evde olduğumuz günlerde çocuklarımızla da yapacağımız eğlenceli bir aktivite olabilir. Aynı zamanda çocuklar kendileri yaptığı için siperliği takma konusunda da gönüllü olacak. Özellikle de kız çocuklarının severek takacağı bu siperliği, tüm aile üyeleri için yapabilirsiniz. Süsleri siperliğin önüne gelmeyecek şekilde ayarlayın ki görüşünüzü etkilemesin.

Eğer silikon taşırırsanız soğumasını bekleyin. Ardından biz buz alarak silikonun üzerine tutun ve daha sonra kolaylıkla çıkacak.