Kolza Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kolza Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Kolza yağı, ila %25 oranında protein ve %40 ila %50 arasında yağı içerisinde bulunduran bir bitkiden elde edildiği bilinir. Oleik ve linoelik açıdan zenginliği vardır.



Kolza Yağı Nedir?



Bu yağın kaynama noktasının yüksek olduğu bilinir. Kolza yağı, rapitsa ya da rapiska olarak da bilinmektedir. 1 kilogram kolza bitkisinden 450 gram yağ elde edilmesi sağlanır. Kolza yağının metanol ile birlikte tepkimeye girmesinden biyodizel elde edilmektedir. Bu yağ çeşidi, yakıt yapımında kullanılmaktadır. Bu atık yağ olarak kullanılır. Buharlı makinede ise yağlama amaçlı olarak kullanılan bu yağ 1950 yıllarının sonlarına doğru yemeklere de eklenmeye başlamıştır.



Elde edilen bu yağdan kalan posaya küspe olarak kullanılır. Çok yüksek miktarda protein içerdiği bilinir. İçerisinde bulunan gukosinolat ve erüsik asit, toksik özelliği görmektedir ve öyle kullanılır. Kolza bitkisi ise temizlenmesi sonucunda ortadan kalkmıştır. Hayvan sağlığını da tehdit etmesinden dolayı kolza bitkisinin ekimi yasaklandığı bilinir. Şu an kullanılan kolza bitkisinden elde edilen yağ kanola adı verilen yağdır. Bu Kanola yağı, Low Acid ve Canadian Oil olarak da bilinmektedir.



Kolza Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?



Kolza yağını meydana getiren kolza bitkisi çok fazla zehri bulunan bir bitki türüdür. İçerisinde bulunan birçok maddenin temizlenmesi işlemi sonucunda arındırılarak kullanılan ve tüketilen kanola yağına getirilmiştir. Kolza yağının toplam üretimi tüm dünyada yaklaşık olarak 22 milyon tonu bulmuştur. Kanola yağı, doymamış yağ asitleri bakımından da zengin olan bir yağ olarak bilinir ve bu yağ 200 derece ısıya kadar dayanıklılık gösterir.



Kolza Yağı Nasıl Kullanılır? Kolza Yağı Kullanımı



Kolza yağı; gıda sanayisinde ekmek yapımında, margarin yapımında, konservelerde ve işlenmiş hazır gıdaların yapımında çok yaygın olarak kullanılır. Atık yağ amacıyla makine yağı ve yakıt üretiminde kullanılır. Bunun yanı sıra kozmetik sanayisinde de kullanılan bir yağ çeşididir. Çok yüksek miktarda doymamış yağ içerir.



Sıcaklığı yüksek olduğu zaman zararlı maddeleri meydana getirebilir. Bu sebepten dolayı soğuk tüketilmesi önerilir. Salata, sos ve meze gibi alternatif yemeklerde kullanımı daha uygun olan bir yağdır. Ancak gıda sanayisinde bu yağ, yüksek ısıda yani fırınlama ve kızartma işlemlerinde kullanılmaktadır.



Tüm bunların haricinde kayganlaştırıcı, böcek ilaçları, gazete mürekkebi, sabun, sanayi yağları, ruj, mum, vernik, sentetik lastik, biyoyakıt gibi maddelerin yapımında kullanılmaktadır. Avrupa ülkelerinde üretilen bu yağ gelen olarak dizel yağı elde etmek için yapılmaktadır. Üretimi yeni olan arabalarda daha rahatlıkla kullanıldığı bilinmektedir.



Kolza Yağı Faydaları



Kolza yağının en bilinen faydaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:



1. Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olan bir yağdır. Sinir sisteminin gelişmesi ve beynin işlevlerinin gelişmesi için kullanılan bir yağdır.

2. İçerisinde yüksek miktarda E vitamini bulunduran kolza yağı, D, K, A vitaminlerini de bulundurur. Antioksidan özelliği de bulunduran bir yağ çeşidi olup, ciltte kullanımında olumlu etkileri vardır.

3. Bağırsağın görevini yerine getiren ve kabızlık, hazımsızlık gibi rahatsızlıklarının önüne geçen bir yağdır.

4. Kemik hastalıklarına da iyi geldiği bilinen bir yağdır. Özellikle raşitizm gibi kemik hastalıklarına karşı korur.

5. Kolesterol seviyesini düşürmede fayda sağladığı bilinir.