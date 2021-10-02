Kolaylığı ve lezzetiyle her mutfağın en sevilen tercihi kızartmalar! “Mutfağa yayılan kokusu ve sonrasında büyük iş çıkaran temizliği olmasa…” dediğinizi duyar gibiyiz. Gelin, kızartma kalıntısı ve kokusu kalmaması için ne yapabiliriz öğrenelim.



İhtiyaç Listesi:

Cif Power&Shine Mutfak

Mutfak Süngeri ve Bez

Cezve

Elma Kabukları

Karanfil

Çubuk Tarçın

Ocağa sıçrayan yağları temizleyin.

Pişirme sırasında ocağa sıçrayan yağları iz bırakmadan temizlemek için Cif Power&Shine Mutfak Sprey’i ocağın her yerine sıkın ve mutfak süngeri yardımıyla ovalayın. Ardından duru bir bez ile silerek arındırın. Cif Power&Shine Mutfak Spreyi ile ocağınızı çizmeden temizlerken parlak kalmasını da sağlayacaksınız.

Tavadaki yağ kalıntılarından kurtulun.

Kızartma tavalarında arındırılmayan yağ kalıntıları her kullanımda derinleşerek tavaya yerleşir ve çıkarmak daha zor hale gelir. Yanmış yağlar ise tekrar kullanıldığında kanserojen etki yaratarak sağlık için tehlike oluşturur. Her kızartma sonrasında Cif Power&Shine Mutfak Sprey’i tavaya sıkın, mutfak süngeriyle ovaladıktan sonra, su ile durulayın ve tavadaki inatçı yağ lekelerinden kurtulun.

Mutfağınızın havasını tazeleyin.

Mutfağa yayılan kötü kokulardan kurtulmak için kaynayan suyun içerisine limon dilimleri, çubuk tarçın ve karanfil ekleyin. Demlemeye bırakın. Kısa sürede mutfağınızın havasının tazelendiğini göreceksiniz.





İşte kızartma kalıntılarından ve kötü kokudan arınmak bu kadar kolay. Mutfak temizliğinde pratik tüyolar Temiz Sözlük’te!

Kızartma Sonrası Mutfak Temizliği Nasıl Yapılır? | TemizSözlük (temizsozluk.com.tr)







İlandır