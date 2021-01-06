Kız çocuklarınızla yapabileceğiniz eğlenceli aktiviteler

Dikiş projesi hazırlayın

Kızınızla yapacak aktiviteler arıyorsanız, oyuncak bebekleri için kıyafetler dikmek harika bir fikir olabilir. Bebeklere kıyafet dikmek çocuğunuzu pek de eğlendirmiyorsa kendi için bir şeyler tasarlamasını sağlayabilirsiniz. Mesela bir cüzdanı sizin yardımlarınızla dikebilir. Kendisi için bir şeyler yapacak olması da bu işi daha eğlenceli kılar.

Birlikte egzersiz yapın

Kızınızla planlayacağınız en sağlıklı aktivitelerden biri de egzersiz yapmaktır. Yapacağınız egzersizleri çocukların yaşına uygun bir şekilde düzenleyin. Hava güzel olduğunda dışarı çıkıp yürüyüş yapabilir veya ip atlayabilirsiniz.

Film gecesi düzenleyin

Kızınızın yaşına uygun seçtiğiniz filmleri beraber izleyebilirsiniz. Hatta güzel pijamalarınızı giyip, mısır patlatıp harika bir film gecesi bile düzenleyebilirsiniz. Sinemaya gidemediğimiz bu günlerde kızınız ve size film gecesi çok iyi gelecek.

Yemek pişirin

Çoğu çocuk mutfakta ebeveynlerine yardım etmeyi sever. Ocağı ve bıçağı kullanma gibi tehlikeli işlerden uzak tutarak birlikte güzel bir yemek pişirebilirsiniz. Bu yemek kızınızın en sevdiği yemek olursa çok daha hevesli olabilir.

Akşam yemeğine çıkın

Son zamanlarda pek mümkün olmasa da restoranlar açıldığında güzel bir akşam yemeğine çıkabilirsiniz. Kızınızın çok sevdiği bir restoranda birlikte yemek yemek, ikiniz arasındaki iletişimi geliştirmenin harika bir yolu. Yemek yerken onun için önemli olan konular hakkında konuşabilir, sorunlarını dinleyebilirsiniz.

Birlikte kitap okuyun

Günün belirli saatlerinde seçtiğiniz bir kitabı birlikte okuyabilirsiniz. Önemli olan ise kitabın kızınızın da yaşına uygun olması. Hangi kitabı okuyacağınıza emin değilseniz seçimi kızınıza bırakabilirsiniz. Çocuğunuzla birlikte okumak, onların okuma becerilerini geliştirirken iyi bir bağ kurmanızı da sağlar.

Birlikte ders alın

Kızınızla birlikte alabileceğiniz birçok farklı ders vardır. İkinizin de ilgilendiği bir konuda uzaktan eğitimle dersler alabilirsiniz. Bu bir dans dersi de olabilir veya sevdiğiniz bir müzik aleti de olabilir.