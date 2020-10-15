Kendi iÃ§ bahÃ§enizi oluÅŸturmanÄ±n yollarÄ±...

Evinizde sevdiÄŸiniz bitkilere yer vererek kendi iÃ§ bahÃ§enizi oluÅŸturmaya ne dersiniz? Ä°ÅŸte Ã¶neriler...

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- Eviniz iÃ§in en uygun bitkiyi seÃ§erken gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulmasÄ± gereken birkaÃ§ nokta var. BazÄ± tÃ¼rler diÄŸerlerine gÃ¶re daha fazla gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na ihtiyaÃ§ duyarlar. Bu nedenle evinizdeki her odanÄ±n ne kadar gÃ¼n Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± aldÄ±ÄŸÄ±na dikkat edin. Daha karanlÄ±k olan alanlar iÃ§in kÄ±rmÄ±zÄ± kenarlÄ± dracaena (dracaena marginata), kurdele Ã§iÃ§eÄŸi veya yelken Ã§iÃ§eÄŸini tercih edebilirsiniz.

- Ã‡iÃ§ek alÄ±rken ne kadar ilgiye ihtiyaÃ§ duyduÄŸuna ve sulama dÃ¼zenine de dikkat edin. EÄŸer evden uzakta olmanÄ±zÄ± gerektiren durumlar mevcutsa kaktÃ¼s veya bambu gibi haftada 1 defa sulanmasÄ± gereken bitkiler alabilirsiniz.

- DÄ±ÅŸ mekan tÃ¼rlerinin aksine, iÃ§ mekan bitkileri Ã§ok fazla budama istemez. Ancak bitkinin daha gÃ¼zel gÃ¶rÃ¼nmesini saÄŸlamak ve saÄŸlÄ±klÄ± bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼mesine yardÄ±mcÄ± olmak iÃ§in kuruyan yapraklarÄ± veya dallarÄ± dÃ¼zenli aralÄ±klarla temizleyebilirsiniz.

- OdanÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼ne baÄŸlÄ± olarak, rahatÃ§a sÄ±ÄŸacak ve bÃ¼yÃ¼mesini etkileyebilecek ÅŸekilde kÃ¼Ã§Ã¼k bir alanda sÄ±kÄ±ÅŸmamasÄ±na dikkat edin. AyrÄ±ca odaya bÃ¼yÃ¼k gelmeyecek bir tÃ¼r arÄ±yorsanÄ±z da yuka bitkisini tercih edebilirsiniz. Daha fazla yeÅŸillik katmak isterseniz de areka palmiyesi hoÅŸ bir alternatik olabilir.

- Bitkilerinizi kalorifer gibi Ä±sÄ± kaynaklarÄ±nÄ±n yakÄ±nÄ±nda tutmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n. Ã‡Ã¼nkÃ¼ aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nma Ã§iÃ§eklerinizin solmasÄ±na neden olabilir.

- Ä°Ã§ mekanlarÄ±nÄ±za yeÅŸillik katmak istediÄŸinizde onlarÄ± nasÄ±l sergilemeniz gerektiÄŸini de dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n. Bunun iÃ§in dekorasyonunuzla uyumlu, renkli saksÄ±lar yardÄ±mcÄ±nÄ±z olabilir. AsÄ±labilen saksÄ±lar da Ã¶zellikle zemin veya raf alanÄ± sÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸunda tercih edilebilecek en gÃ¼zel alternatiflerden. Bunun iÃ§in makrome ipiyle hazÄ±rlanan askÄ±larla da saksÄ±larÄ±nÄ±zÄ± tavana asarak hoÅŸ gÃ¶rÃ¼nÃ¼m yakalayabilirsiniz. Daha kÃ¼Ã§Ã¼k bitkiler iÃ§in de aÃ§Ä±k raflarÄ± kullanabilirsiniz.

- Son olarak nemli ortama dayanÄ±klÄ± olan bitkilerle de teraryum oluÅŸturarak masanÄ±zÄ±n Ã¼zerine koyabilirsiniz.