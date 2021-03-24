Kara mürverin faydaları nelerdir, nelere iyi gelir?

Kara mürver, ülkemizin çeşitli bölgesinde yetişir. Bu faydalı bitkinin her kısmından da yararlanılır. Çiçeklerinin, yapraklarının ve köklerinin ağrı giderici etkisi sayesinde özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarını iyileştirmede, romatizma, bel ağrısı, cilt ödemleri gibi rahatsızlıklarda kullanıldığını belirten Uzman Diyetisyen Deniz Berksoy, kara mürver meyvesinin faydalarını anlattı.

Kara mürverin faydaları nelerdir?

Bitkinin meyvelerinde bulunan flavonoitler grip virüsünü iyileştirmede etkilidir. Antioksidan bir madde olan flavonoitlerden zengindir. Koyu mor rengi yüksek antioksidan özelliğinden kaynaklanır.

100 gram mürver bitkisi 73 kalori içerir. C vitamininden zengindir. 100 gram’ı 35 gram C vitamini içerir.

Diyet lifi açısından zengindir. Bağışıklığı ve sindirim sistemini destekler.

Yapılan bir çalışmada 64 kişiye 125 gram’lık kara mürver ekstratı verilmiş ve 2 gün içerisinde grip, nezle, baş ağrısı, kas ağrısı gibi semptomlarda düzelme görülmüştür.

Yapılan başka bir çalışmada da sık seyahat eden 312 kişi; 1 ay boyunca 300 gram kara mürver ekstratını günde 3 kere almıştır. Bunun sonucunda grip, nezle gibi hastalıklara yakalanma sıklığında azalma görülmüş ve hastalığa yakalanırsa baş ağrısı, burun akıntısı gibi semptomları daha hafif geçirdikleri gözlenmiştir.

Fareler üzerinde yapılan çalışmalarda da beyaz kan hücrelerini artırarak bağışıklığı artırdığı belirlenmiştir.

Yapılan başka bir çalışmada kara mürverin depresyonu engelleyici, iyi ruh halini artırıcı özelliğe sahip olduğu ortaya çıkmıştır.

Kara mürverin ekstratının kolesterolü düşürücü özelliği tespit edilmiştir. Kandaki ürik asit seviyesini düşürerek kan basıncını dengeleme etkisi olduğu da bilinmektedir.