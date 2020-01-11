Kaan isminin anlamı nedir? Kaan ne demek?

Kaan isminin TDK Sözlüğüne göre anlamı bulunmamaktadır. Ancak Kaan ismi, Kağan'dan oluştuğu için Sözlükte Kağan anlamı, ''Hanların bağlı olduğu devlet başkanı, hakan, imparator.'' şeklinde yer almaktadır. Kağan olarak yer alan anlamı Kaan ismiyle bağdaşmaktadır. Bu ilişkiye göre anlamı hakkında bilgi sağlanabilir.

Kaan İsminin Anlamı

Kaan isminin anlamı TDK Sözlüğü kaynağında da belirtildiği üzere; Hükümdar ve İmparator olmaktadır. Ayriyeten Eski Türk Hükümdarı Unvanı da denmektedir. Kaan(Kağan) isminin; Vasıflı, unvan sahibi ve büyük lider belirtilen anlamları da ayrıca bulunmaktadır.

Kur'an-ı Kerim'de Kaan ismi yer almaz, sebebiyse Arapça kökenli olmamasıdır. Kaan isminin sakıncalı bulunmayan anlamları itibari ile kullanılması caizdir.

Kaan Ne Demek

Kaan ismi; unvan sahibi, vasıflı, hükümdar gibi anlamları esas alındığında bazı özellikleri vurgulamaktadır. Bu ismi taşıyanlar için ismin özellikleri ne demek olduğu ile bağdaşmaktadır.

Kaan ismini taşıyanların özellikleri;

Sanata meyillidir. Yöneticilik konusunda en başarılı isimlerden biridir. Kuvvetli sezgileri bulunur, dolayısıyla doğru kararlar alabilen kimsedir. Mücadeleci kimsedir, herhangi bir konuda ısrarcı olduğunda sonuna kadar mücadele etmeyi amaçlar. Romantizm ve duygusallığa önem verir, her anlamda romantizmde başarılı olabilen kimsedir. Karakter profili ise; dürüst, sağduyulu, yardımsever ve duyarlı kimse olmalarıdır.