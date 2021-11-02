K ile başlayan kız isimleri nelerdir? K harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
J harfinden sonra L harfinden önce gelen K alfabemizin 14. harfidir. Kemal, Kerim Kasım ve Kamil K harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi K olan en popüler kız isimleri ise Kerime ve Kader'dir. K ile başlayan kız isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi K olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Keith 2- Kelly 3- Kevin 4- Katherine 5- Kim 6- Kitty 7- Ken
K ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
1- Kamile
2- Kerime
3- Kiraz
4- Kamuran
5- Kadriye
6- Kader
7- Kafiye
8- Kısmet
9- Karanfil
10- Katre
11- Kevser
K Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları
1- Kamile:
Kamile ismi, ilim ve irfan sahibi, yüce ve ulu manasına gelir.
2- Kerime:
Kerim isminden türetilmiş olan Kerime, lütuf, onur ve merhamet anlamlarına gelir. Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi Kerime ismini taşıyor.
3- Kiraz:
Yaklaşık 2 bin kişinin taşıdığı Kiraz ismi, gülgillerden bir meyve ağacıdır.
4- Kamuran
Farsçada kam, iyilik, ran ise bulan, gören demektir. Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Kamuran, iyilik bulan, muradına eren manasına gelir.
5- Kadriye:
Kadir isminden türetilmiş olan Kadriye, güç, yetkinlik, kudret anlamlarına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 11 bin kişi Kadriye ismini taşıyor.
6- Kader:
Arapça kökenli bir sözcük olan Kader, hem ölçü hem de insanların yaşayacağı şeylerin Allah tarafından bilinmesi demektir. Ülkemizde bu ismin Mukadder şeklindeki kullanımı da yaygındır.
7- Kafiye:
Kafiye, manzum eserlerde, dizelerin sonunda yer alan kelimelerin son hecesindeki ses benzerliğidir.
8- Kısmet:
Ülkemizde yaklaşık olarak 8 bin kişinin kullandığı Kısmet ismi, şans, baht açıklığı ve talih anlamlarına gelir.
9- Karanfil:
Karanfil, kırmızı, beyaz ve mor renkli, taç yapraklı bir çiçek türüdür.
10- Katre:
Dilimize Farsçadan geçmiş olan Katre ismi hem damla, hem de az bulunan, nadide olan manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 2 bin kişi Katre ismini kullanıyor.
11- Kevser:
Kesret kelimesi ile aynı kökten türemiş olan Kevser çokluk ve bereket anlamına gelir. Kevser, aynı zamanda cennette akan bir ırmağın adıdır.
12- Kübra:
Ekber isminin müennes hali olan Kübra ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kübra ismi, en büyük, en yüce manasına gelir.