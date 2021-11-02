K ile başlayan kız isimleri nelerdir? K harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi K olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Keith 2- Kelly 3- Kevin 4- Katherine 5- Kim 6- Kitty 7- Ken

K ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Kamile

2- Kerime

3- Kiraz

4- Kamuran

5- Kadriye

6- Kader

7- Kafiye

8- Kısmet

9- Karanfil

10- Katre

11- Kevser

K Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Kamile:

Kamile ismi, ilim ve irfan sahibi, yüce ve ulu manasına gelir.

2- Kerime:

Kerim isminden türetilmiş olan Kerime, lütuf, onur ve merhamet anlamlarına gelir. Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi Kerime ismini taşıyor.

3- Kiraz:

Yaklaşık 2 bin kişinin taşıdığı Kiraz ismi, gülgillerden bir meyve ağacıdır.

4- Kamuran

Farsçada kam, iyilik, ran ise bulan, gören demektir. Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Kamuran, iyilik bulan, muradına eren manasına gelir.

5- Kadriye:

Kadir isminden türetilmiş olan Kadriye, güç, yetkinlik, kudret anlamlarına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 11 bin kişi Kadriye ismini taşıyor.

6- Kader:

Arapça kökenli bir sözcük olan Kader, hem ölçü hem de insanların yaşayacağı şeylerin Allah tarafından bilinmesi demektir. Ülkemizde bu ismin Mukadder şeklindeki kullanımı da yaygındır.

7- Kafiye:

Kafiye, manzum eserlerde, dizelerin sonunda yer alan kelimelerin son hecesindeki ses benzerliğidir.

8- Kısmet:

Ülkemizde yaklaşık olarak 8 bin kişinin kullandığı Kısmet ismi, şans, baht açıklığı ve talih anlamlarına gelir.

9- Karanfil:

Karanfil, kırmızı, beyaz ve mor renkli, taç yapraklı bir çiçek türüdür.

10- Katre:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Katre ismi hem damla, hem de az bulunan, nadide olan manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 2 bin kişi Katre ismini kullanıyor.

11- Kevser:

Kesret kelimesi ile aynı kökten türemiş olan Kevser çokluk ve bereket anlamına gelir. Kevser, aynı zamanda cennette akan bir ırmağın adıdır.

12- Kübra:

Ekber isminin müennes hali olan Kübra ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kübra ismi, en büyük, en yüce manasına gelir.