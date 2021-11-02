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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 23:58 | Son Güncelleme:

K ile başlayan kız isimleri nelerdir? K harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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K ile başlayan kız isimleri nelerdir? K harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

J harfinden sonra L harfinden önce gelen K alfabemizin 14. harfidir. Kemal, Kerim Kasım ve Kamil K harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi K olan en popüler kız isimleri ise Kerime ve Kader'dir. K ile başlayan kız isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

İlk harfi K olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Keith 2- Kelly 3- Kevin 4- Katherine 5- Kim 6- Kitty 7- Ken

 K ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

 1- Kamile

 2- Kerime

 3- Kiraz

 4- Kamuran

 5- Kadriye

 6- Kader

 7- Kafiye

 8- Kısmet

 9- Karanfil

 10- Katre

 11- Kevser

 K Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

 1- Kamile:

 Kamile ismi, ilim ve irfan sahibi, yüce ve ulu manasına gelir.

 2- Kerime:

 Kerim isminden türetilmiş olan Kerime, lütuf, onur ve merhamet anlamlarına gelir. Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi Kerime ismini taşıyor.

 3- Kiraz:

 Yaklaşık 2 bin kişinin taşıdığı Kiraz ismi, gülgillerden bir meyve ağacıdır.

 4- Kamuran

 Farsçada kam, iyilik, ran ise bulan, gören demektir. Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Kamuran, iyilik bulan, muradına eren manasına gelir.

 5- Kadriye:

 Kadir isminden türetilmiş olan Kadriye, güç, yetkinlik, kudret anlamlarına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 11 bin kişi Kadriye ismini taşıyor.

 6- Kader:

 Arapça kökenli bir sözcük olan Kader, hem ölçü hem de insanların yaşayacağı şeylerin Allah tarafından bilinmesi demektir. Ülkemizde bu ismin Mukadder şeklindeki kullanımı da yaygındır.

 7- Kafiye:

 Kafiye, manzum eserlerde, dizelerin sonunda yer alan kelimelerin son hecesindeki ses benzerliğidir.

 8- Kısmet:

 Ülkemizde yaklaşık olarak 8 bin kişinin kullandığı Kısmet ismi, şans, baht açıklığı ve talih anlamlarına gelir.

 9- Karanfil:

 Karanfil, kırmızı, beyaz ve mor renkli, taç yapraklı bir çiçek türüdür.

 10- Katre:

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan Katre ismi hem damla, hem de az bulunan, nadide olan manasına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 2 bin kişi Katre ismini kullanıyor.

 11- Kevser:

 Kesret kelimesi ile aynı kökten türemiş olan Kevser çokluk ve bereket anlamına gelir. Kevser, aynı zamanda cennette akan bir ırmağın adıdır.

 12- Kübra:

 Ekber isminin müennes hali olan Kübra ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kübra ismi, en büyük, en yüce manasına gelir.

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