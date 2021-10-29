İtalyan Erkek İsimleri - En Güzel, Popüler Ve Çok Kullanılan İtalyanca Erkek İsimleri İle Anlamları

İtalyan yüz özellikleri eşsiz ve güzeldir. Çoğu zaman bronz tenli, kahverengi saçlı, Roma burunlu ve adı Lorenzo olan bir İtalyan erkek görebilirsiniz.

İtalyan Erkek İsimleri

İtalyan erkekleri umutsuz romantikler olarak bilinse de aslında oldukça kibar ve nazik yetiştiriliyorlar. İtalyan erkekler genellikle anne tarafından yetiştirilir ve kadına saygı gösterilmesi konusunda çok dikkatlidirler. Anneye her zaman saygı gösterdiği için tüm kadınlara da aynı saygı aşılanmıştır. İtalyan erkekleri kendi annesine karşı gelmekten nefret eder. Bu yüzden evlendiklerinde eşlerine de aynı saygı çerçevesinde yaklaşırlar.

İtalyan erkekleri sadece güzel bir tene sahip olmakla kalmaz, aynı zamanda kültür de onları zenginleştirir. Bazı anketlere göre, dünyanın dört bir yanındaki yabancılar, İtalyan erkeklerini en iyi aşıklar olarak görüyor. Bazıları elbette çekici olabilse de, İtalyan erkekleri güvenilirdir. Arkadaşlığa ve sadakate değer verirler ve eğer birisi değer verdikleri insanlar için belirledikleri sınırları aşarsa, kesinlikle sizin imdadınıza yetişecektir.

Genellikle kültürlerin en romantikleri olarak düşünülseler de, hala doğru kararları vermek için zamana ihtiyacı olan modern insanlardır. İtalyan kültüründe büyük bir şey, bir İtalyan erkeğinin kadınını güldürme fikridir. Bekar İtalyan erkekler, flört etmenin bir yolu olarak, şakaları kullanırlar. İtalyan kültürü ağırlıklı olarak aileye odaklanır. İtalyanlar için sadece ailelerini geliştirmek değil, aynı zamanda onu korumak da inanılmaz derecede önemlidir. Bu tip özelliklere sahip erkeklere de özelliklerine uygun isimler verilir.

Yaygın ve Popüler İtalyan Erkek İsimleri

Leonardo: Bu muhtemelen İtalya'daki en ünlü isimdir ve şimdiye kadarki en ünlü İtalyanlardan birinin, ünlü Rönesans sanatçısı ve mucidi Leonardo da Vinci'nin adı olduğu için pek şaşırtıcı olmaz. Adı ayrıca aslan anlamına gelen Yunanca kelime "Leo" olarak kısaltılmaktadır.

Francesco: Bu ismin Latince versiyonu Franciscus, "Fransız" anlamına gelir. İngilizce'de adı kısaca Francis veya Frank olarak tanırsınız. 13. yüzyıl sonrasında popülerleşen bir isimdir.

Lorenzo: Bu, Latince Laurentius adından türetilen İtalyan Lawrence formudur.

Alessandro: Kökeni Yunanca olan ve “insanları savunan” anlamına gelen Alexander adının İtalyanca biçimidir. Bu ismin en ünlü taşıyıcılarından biri Büyük İskender'di.

Andrea: Yunanca Andreas veya Andrew adının İngilizce biçimidir. İsim "erkeksi" veya "erkeksi" anlamına gelir.

Mattias: Yunanca Matthias adının ve İngilizce Matthew adının İtalyanca formudur. Bu ismin en ünlü taşıyıcılarından biri, 15. yüzyıl hükümdarı Macaristan Kralı I. Matthias'tır.

Riccardo: Almanca'da "cesur hükümdar" anlamına gelen bu ismin İngilizce formu Richard'dır. Richard, İngiltere'nin üç kralının adı olduğu için bu ismin kraliyet bağları vardır.

Edoardo: Eski İngilizcede bu isim “zengin muhafız” anlamına gelir. İngilizce'de adı, birkaç Anglo-Sakson kralının adı olan Edward'dır.

Matteo: Klasik bir isim olan Matteo, İbranice'de “Tanrı'nın armağanı” anlamına gelen Matta'nın İtalyanca formudur. Adı Orta Çağ'dan beri popüler olmuştur.

Antonio: İngilizce Antonius veya Anthony Latince adının İtalyanca şeklidir.

Niccolò: Bu, Yunanca “halkın zaferi” anlamına gelen Nicholas'ın İtalyan şeklidir. En ünlü taşıyıcı Floransalı filozof Niccolò Machiavelli idi.

Federico: Frederick’in İtalyan biçimi olarak bu isim, kendine özgü film yapım tarzıyla tanınan İtalyan film yapımcısı Federico Fellini ile eş anlamlı hale geldi. Sürrealist filmi 8-1 / 2, İngiliz Film Enstitüsü tarafından tüm zamanların en iyi 10. filmi olarak yer alıyor.

En Güzel İtalyan Erkek İsimleri

Alessio: Yunanca savunmak, yardım etmek anlamına gelen alexo kelimesinden gelmektedir.

Callisto: En güzel anlamına gelir.

Constantino: Sabit, kararlı demektir.

Dante: Kalıcı anlamına gelen Durante'nin bir ortaçağ şeklidir.

Enrico: Ev hükümdarı anlamına gelen Henry'nin İtalyanca versiyonudur.

Gerardo: Güçlü mızrak demektir.

Moreno: Koyu tenli anlamına gelen İtalyan moro kelimesinden gelmektedir.

Orlando: Ünlü toprak anlamına gelir.

Salvatore: Kurtarıcı demektir.

Zeno: Gökyüzü veya parlamak anlamına gelir.