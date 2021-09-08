İshal corona belirtisi mi? Koronavirüs hastalığının en sık görülen belirtileri
İshal günlük yaşantıda kişilerin sıklıkla karşılaştığı bir sorundur. Ancak koronavirüsün pek çok yaygın hastalığın belirtisiyle benzerlik göstermesi soru işaretlerine neden oluyor. Bunun yanında ishalle birlikte kusma, karın ağrısı ve en önemlisi ateşin çıkması ishal corona belirtisi mi sorularını beraberinde getiriyor. Peki ishal koronavirüs belirtisi olabilir mi? İşte koronavirüs hastalığının en sık görülen belirtileri…
İshal, yirmi dört saatte üçten fazla sulu dışkılama durumudur. İshalle birlikte gelen ateş ise ishal corona belirtisi mi sorularını beraberinde getirmektedir. İshal genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan evde tedavi yöntemleriyle geçebilir. Peki, ishal aynı zamanda corona olduğunuzun bir göstergesi olabilir mi? İşte koronavirüsün en yaygın rastlanan semptomları…
İshal, olası bir COVID-19 semptomudur. Ancak koronavirüs belirtilerinin sık rastlanan belirtileri arasında yer almamaktadır. Hastalık; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirtisiz vakalar da mevcuttur.
Koronavirüs hastalığının en sık görülen belirtileri
En yaygın semptomlar:
- Ateş
- Kuru öksürük
- Yorgunluk
Seyrek görülen semptomlar:
- Ağrı ve sızı
- Boğaz ağrısı
- İshal
- Konjunktivit
- Baş ağrısı
- Tat alma veya koku duyusunun kaybı
- Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi
Ciddi semptomlar:
- Solunum güçlüğü veya nefes darlığı
- Göğüs ağrısı veya göğüste baskı
- Konuşma veya hareket kaybı