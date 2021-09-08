İshal corona belirtisi mi? Koronavirüs hastalığının en sık görülen belirtileri

İshal, yirmi dört saatte üçten fazla sulu dışkılama durumudur. İshalle birlikte gelen ateş ise ishal corona belirtisi mi sorularını beraberinde getirmektedir. İshal genellikle birkaç gün devam eder ve herhangi bir tedaviye ihtiyaç duyulmadan evde tedavi yöntemleriyle geçebilir. Peki, ishal aynı zamanda corona olduğunuzun bir göstergesi olabilir mi? İşte koronavirüsün en yaygın rastlanan semptomları…

İshal corona belirtisi mi?

İshal, olası bir COVID-19 semptomudur. Ancak koronavirüs belirtilerinin sık rastlanan belirtileri arasında yer almamaktadır. Hastalık; yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ve eklem ağrısı, halsizlik, koku ve tat alma duyusu kaybı, ishal gibi belirtilerle kendini gösterir. Belirtisiz vakalar da mevcuttur.

Koronavirüs hastalığının en sık görülen belirtileri

En yaygın semptomlar:

Ateş

Kuru öksürük

Yorgunluk

Seyrek görülen semptomlar:

Ağrı ve sızı

Boğaz ağrısı

İshal

Konjunktivit

Baş ağrısı

Tat alma veya koku duyusunun kaybı

Ciltte döküntü ya da el veya ayak parmaklarında renk değişimi

Ciddi semptomlar: