İlk ara tatil ne zaman? Okullarda ilk ara tatil tarihleri açıklandı!

Geçtiğimiz yıllarda uygulanmaya başlanan yarı yıl tatili öncesi bir haftalık ilk ara tatil süreci bu yıl da gerçekleştirilecek. Öğrenciler ve veliler için dinlenme süreci olarak belirlenen ilk ara tatilin ne zaman olduğu merak konusu oldu. İşte, kasım ayınca başlayacak olan ilk ara tatil zamanı ve MEB takvimi...

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Merakla beklenen 2021- 2022 Eğitim Öğretim yılı ilk ara tatil 15 Kasım tarihinde başlayacak ve 19 Kasım’da sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili 24 Ocak tarihinde başlayacak ve 4 Şubat’a kadar devam edecek.

2. dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri aralığında olacak.

Karneler 17 Haziran 2022’de dağıtılacak.