İdrarda epitel nedir? İdrarda epitel değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Koruyucu bir bariyer görevi gören ve vücudun farklı bölgelerini kaplayan epitel hücreleri, savunma mekanizması için önemli bir potansiyele sahiptir. Böylece, epitel hücreleri bakteri ve virüslerin girmesini önler. Özellikle idrar yolu yüzeyini tamamen kaplayan epitel hücreleri, bölgede oluşabilecek sorunlara karşı bir koruma duvarı oluşturur. Bu nedenle, yapılacak testlerde epitel hücreleri yoğun olarak görülmektedir. Tabii ki, bu hücreler sadece idrar yolunda değil, aynı zamanda birçok farklı yerde de bulunur.

İdrarda epitel nedir?

İdrar testlerinde 3 farklı epitel hücresi vardır. Bunlardan birinin renal tübüler epitel, düz epitel ve geçiş epitelyumu olarak öne çıktığını söylemek mümkündür. Farklı dokuların yüzeylerinde bulunan ve koruyucu bir işlevi olan hücrelere epitel hücreleri denir. Özellikle bazı hastalıklar söz konusu olduğunda, epitelyal değer içinde farklı oranlar oluşabilir.

- Enfeksiyonlar,

- Mantar enfeksiyonu,

- Böbrek hastalıkları.

Test sonucunda epitel hücrelerinin ortaya çıkma yoğunluğuna göre belirlenen değerlerin çok üstünde veya altında olması sonucunda bazı sıkıntılar ortaya çıkabilir. Bu sıkıntılar listelenen hastalıkları çağrıştırmaktadır.

İdrarda epitel değeri kaç olmalıdır?

Sağlıklı bir insan için idrarda epitel değerinin ne kadar olması gerektiği sorusunun cevabı olarak “15-20 hpf” verilebilir. Bu değerin üstünde veya altında olacak değerler bazı hastalıkların göstergesidir. İdrar tahlilinde epitel hücrelerinin normal değer aralığı bu şekilde ortaya çıkarken, olası semptomlara karşı erken tanı ve hızlı tedavi yapılabilir. Böylece, birçok hastalığı erkenden önlemek için bir şans elde etmek mümkündür.

İdrarda epitel düşüklüğü nedenleri

Epitel değerini anlamak için bu testlerin periyodik olarak yapılması gerekir. Özellikle idrar yolu enfeksiyonları ve böbrek hastalıkları ile mücadele eden insanlar bu testleri çok ciddiye almalılardır. Mevcut epitel hücre sayısı idrar tahlilinde yoğun olarak görülür. Testler için düşük epitel seviyeleri genellikle sağlıklı bir insan yapısını gösterir. Tabii ki, çok düşük veya çok yüksek olması yani kısaca normal değerin dışında olması durumunda farklı hastalıkların işaretinin ortaya çıktığı kabul edilmektedir.

Uzman doktorun kontrolü altında problem, testlerle ortaya çıkar. Bu nedenle, soruna bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri gecikmeden ele alınmaktadır. Hasta kısa sürede alınan erken önlemle, karşılaştığı sorunlardan kurtulur. Acil idrara çıkma dürtüsü, sık idrara çıkma, kanlı idrar, idrar kokusunda değişiklikler ve alt karın bölgesinde ağrı gibi belirtiler bu sorunu açıklayabilir.

İdrarda epitel yüksekliği nedenleri

Her şeyden önce, bazı hastalıklar idrar yolu enfeksiyonları açısından kendilerini gösterir. Bunlar arasında sistit, üretrit, piyelonefrit gibi enfeksiyonlar idrardaki epitel değerleri ile anlaşılır. Bu gibi durumlarda yapılan testle yüksek değerler göründüğünde, enfeksiyonun türüne bağlı olarak tedavi bir doktorun kontrolü altında uygulanır. Böylece, enfeksiyon ilaç tedavisi ve diğer yöntemlerle vücuttan atılır.

İdrardaki yüksek epitel değerinin diğer nedenlerinden biri böbrek yetmezliği olarak öne çıkıyor. Bu durumun epitel hücre atılımının meydana gelmesinde önemli bir faktör olduğunu söylemek mümkündür.

Son olarak, epitel değerlerinin idrarda çok düşük veya çok yüksek olduğu noktada mantar enfeksiyonlarından bahsedilebilir. Mantar enfeksiyonu, az miktarda olsa hemen hemen her kadının genital bölgesinde bulunur. Mantar mayasının düz epitel hücreleri üzerindeki etkisi ile dökülmeler meydana gelir. Böylece epitel testinde değerin daha yüksek olmasına neden olur.

İdrarda epitel düşüklüğü belirtileri

İdrarda yer alan epitel hücrelerinin düşük seyretmesi sağlıklı bir insanda bulunması gereken bir özelliktir. Bu sebepten dolayı epitel hücresinin düşüklüğüne dair bariz belirtiler bulunmamaktadır. Epitel hücrelerinin düşüklüğünden daha çok yüksekliğinin belirtileri üzerinde durmak gerekmektedir. Fakat yine de mantar enfeksiyonları idrarda epitel düşüklüğünün belirtileri arasında yer almaktadır.

İdrarda epitel yüksekliği belirtileri

İdrardaki epitel hücreleri, idrardaki birçok parametreyi test eden tam bir idrar tahlili (TIT) ile test edilir. Belirtilerle gelen hastalara idrar tahlili uygulanır:

- Sık idrara çıkma durumu,

- İdrar yaparken ağrı ve yanma duygusunun açıkça hissedilmesi,

- Alt karın bölgesinde ağrıların meydana gelmesi,

- İdrarda kan,

- İdrar renginde değişiklik,

Bu semptomlarla başvuran hastaların idrar tahlili olması gerektiği söylenebilir.