İbrahim isminin anlamı nedir? İbrahim ne demek?

İbrahim ismi Türkiye'de erkek çocukları için oldukça fazla tercih edilen bir isimdir. İbrahim ismi İbraniceden dilimize geçen bir isimdir. Yapılan bir araştırmaya göre Türkiye'de yaklaşık 570.000 kişi İbrahim adını kullanmaktadır. İsmin farklı anlamları olmakla beraber bu isim ülkemizde erkek çocuklar için tercih edilen bir isimdir. İbrahim ismine ait tüm detayları sizler için hazırladık.



İbrahim ismi 4 farklı anlam ile açıklanır.



İbrahim İsminin Anlamı



İbrahim isminin bilinen ilk anlamı, inananların babası demektir. Ayrıca bazı yerlerde İbrahim hakların babası olarak da açıklanmaktadır. Genel açıdan bakıldığında daha çok dini bir anlam içerisinde kullanılmaktadır.



İbrahim ismi Kuran'da geçen bir isimdir. Bu nedenle, İbrahim isminin anlamı dini bir açıklama gerektirir. İbrahim ismi Kuran'da Zariyat ayeti içerisinde yer alır. Zariyat 24. ayeti ile Necm 39. ayetinde İbrahim ismi yer alır. Bunun dışında Kuran'da İbrahim Suresi de bulunmaktadır.



İbrahim Ne Demek?



İbraniceden dilimize ulaşan İbrahim ismi, hakların savunucusu, hakların babası olarak tabir edilir. Erkek çocukları için tercih edilen bu isim, Kuran'da geçen bir isimdir. Özellikle İbrahim Suresi bu ismin kaynağını oluşturur. Bununla beraber İbrahim peygamber de bu ismi taşımıştır. Bu sebeplerden dolayı İbrahim ismi dini bir isim olarak görülür.



