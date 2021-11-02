I ile başlayan kız isimleri nelerdir? I harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Ülkemizde on binlerce farklı isim bulmaktadır. Bu isimlerin anlamları da çok önemlidir. I harfi ile başlayan isim araştırmalarında özellikle isimlerin anlamları sıklıkla araştırılmaktadır.

I Harfi İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Türkiye'de pek çok kız ismi olup farklı pek çok anlama sahiplerdir. Bebek sahibi olacak çiftler için de doğacak bebekleri için isim bulmak oldukça zordur. Özellikle isimlerin anlamları ebeveynler için büyük önem taşımaktadır. I harfi ile başlayan birçok isim bulunmaktadır. Bu isimler şunlardır:

- Ilgım

- Ilgın

- Irmak

- Iraz

- Işıl

- Işılay

- Işık

- Işın

- Işınay

- Işıltı

- Işınbike

- Işınsu

-Itır

I Harfi İle Başlayan Kadın İsimlerin Anlamları

Çocuklara konulan isimler çocuklar için aynı zamanda bir hitaptır. Özellikle çocukların isimlerin kişilik gelişmesinde önemli bir yeri vardır. Bu nedenle isimlerin hangi anlamlara geldi anne baba olacak kişiler için çok önemlidir.

Ülkemizde kız çocuklarına farklı pek çok isim verilmektedir. Bunlardan bazıları ise I harfi ile başlamaktadır. I harfi ile başlayan isimler ve anlamları ise şunlardır:

- Ilgım: Belli belirsiz görünme ve serap anlamına gelmektedir.

- Ilgın: Ilgın Akdeniz Bölgesinde görülen bir ağaç türüdür.

- Irmak: Genellikle denize dökülen, genişliği ve taşıdığı su niceliği bakımından büyük akarsu veya nehir anlamına gelmektedir.

- Iraz: Irak ve uzak anlamına gelmektedir.

- Işıl: Parlak ve ışıldayan anlamına gelmektedir.

- Işılay: Ay ışığı anlamına gelmektedir.

- Işık: Işık ismi bazı cisimler tarafından yayılan aydınlık demektir.

- Işın: Bir ışık kaynağından çıkarak her yöne yayılıp giden ışık demeti anlamına gelmektedir.

- Işınay: Ay gibi parlak yüzlü kimse anlamına gelmektedir.

- Işıltı: Bir şeyin ışıldarken saçtığı ışık ve hafif ışık, ışıntı ve parıltı anlamına gelmektedir.

- Işınbike: Işınbike yüzü ay gibi parlak olan kadın manasına gelmektedir.

- Işınsu: Su gibi parlak olan ve saf olan anlamına gelmektedir.

-Itır: Itır çiçeği dışında güzel koku anlamına gelmektedir.