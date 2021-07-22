Hüsna isminin anlamı nedir? Hüsna ne demek? Hüsna adının özellikleri, analizi ve kökeni
Ahsen kelimesinden türetilmiş olan Hüsna ismi Türkçeye Arapçadan geçmiştir. Ahsen, güzel anlamına gelirken Hüsna en güzel, en hoş demektir. Allah'ın 99 ismi içinse Esma-i Hüsna kelimesi kullanılır. Hüsna isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 16 bin kişi Hüsna ismini taşımaktadır. Bu isim diğer İslam ülkelerinde de oldukça yaygındır.
Hüsna İsminin Anlamı Nedir? Hüsna Ne Demek?
Hüsna isminin dört farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Parmakla gösterilecek kadar güzel ve latif olan
İkinci Anlamı: En güzel, enfes
Üçüncü Anlamı: Takva ehli kulların iyi amelleri
Mecazi Anlamı: Cennet
Hüsna İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 7
Renk sembolü: Yeşil
Hüsna İsminin Analizi
Harf analizine göre Hüsna isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Görünüme değil iç güzelliğe önem verir.
2- Arkadaşlık ilişkilerinde çok seçicidir.
3- Göstermelik ilişkilerden ve yapmacık tavırlardan hiç hoşlanmaz.
4- Özgürlüğünden asla taviz vermez.
Hüsna Adının Kökeni
7.yüzyılda literatüre giren Hüsna adı Arapça kökenlidir.
Hüsna İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Asude
2- Sena
3- Berna
4- Derya
5- İlayda
6- Selda
7- Helin
8- Hülya
9- Selma
10- Ahsen
Hüsna İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Hüsna ismi Kur’an'ı Kerimde geçer.
Araf Suresinin180. Ayetinde ''en güzel'' isimlerin (Esma-i Hüsna) Allah'a ait olduğu bildirilir.