Hüsna isminin anlamı nedir? Hüsna ne demek? Hüsna adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 16 bin kişi Hüsna ismini taşımaktadır. Bu isim diğer İslam ülkelerinde de oldukça yaygındır.

Hüsna İsminin Anlamı Nedir? Hüsna Ne Demek?

Hüsna isminin dört farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Parmakla gösterilecek kadar güzel ve latif olan

İkinci Anlamı: En güzel, enfes

Üçüncü Anlamı: Takva ehli kulların iyi amelleri

Mecazi Anlamı: Cennet

Hüsna İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 7

Renk sembolü: Yeşil

Hüsna İsminin Analizi

Harf analizine göre Hüsna isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Görünüme değil iç güzelliğe önem verir.

2- Arkadaşlık ilişkilerinde çok seçicidir.

3- Göstermelik ilişkilerden ve yapmacık tavırlardan hiç hoşlanmaz.

4- Özgürlüğünden asla taviz vermez.

Hüsna Adının Kökeni

7.yüzyılda literatüre giren Hüsna adı Arapça kökenlidir.

Hüsna İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Asude

2- Sena

3- Berna

4- Derya

5- İlayda

6- Selda

7- Helin

8- Hülya

9- Selma

10- Ahsen

Hüsna İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Hüsna ismi Kur’an'ı Kerimde geçer.

Araf Suresinin180. Ayetinde ''en güzel'' isimlerin (Esma-i Hüsna) Allah'a ait olduğu bildirilir.