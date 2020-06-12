HBSAG nedir? HBSAG değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri ve belirtileri

Hepatit B kan panellerini oluşturan 3 farklı test bulunmaktadır. Bu testlerden birisi de HBSAG testidir. hepatit B yüzey antijeninin anlamı HBSAG'dir.

HBSAG nedir?

Hepatit B hastalığı çok önemli bir hastalıktır. Hepatit B kan panelini oluşturmak için yapılan kan örnekleri yeterli olur. Fakat son tanıları doğru koymak için ayrıca üç farklı test yapılır. Bu testlerden birisi de HBSAG testidir. Hepatit B virüsü enfekte olan kişilerde bu test pozitif çıkmaktadır. Enfekte olmak akut veya kronik olarak bir enfeksiyon hastalığının belirtisidir. Ayrıca bu virüs kan yolu ile başkalarına da bulaşabilir.

Dünya üzerinde pek çok kişinin HBSAG taşıyıcısı olduğu bilinir. Çoğunlukla asemptomatik seyir göstermektedir. Taşıyıcısı veya kronik hastaların tanımlanması bu hastalığın tedavi ihtiyaçlarının belirlenmesi amacıyla yakından takipleri oldukça önemlidir.

HBSAG testi uzman doktorlar tarafından istenmektedir. Bu test her zaman istenmese de bazı durumlarda hastalardan istenir. Doktorların hangi durumlarda bu testi istediği şu şekilde açıklanmaktadır:

- Hepatit B şüphesi olan ve taraması yapılan kişilerden istenebilir.

- Hepatit B aşısı yaptıracak olan kişilerde araştırma yapılması amacıyla istenebilir.

- Evlenecek olan çiftlerden evlilik öncesi istenir.

- Hepatit enfeksiyonu olma ihtimali olan ve şüphelenilen kişilerden istenir.

- Hepatit B enfeksiyonu bulunan kişilerde takip amacıyla istenir.

HBSAG değeri kaç olmalıdır?

Kronik Hepatit B hastalığının başlangıç değerlendirilmesi yapılır iken fmin, protrombin zamanı afp, batın usg, HBSAG, antihbs, HBEAG, antihbe, antihbclgG ve Hbvdna kontrolleri mutlaka yapılmalıdır. Bu hastalığa sahip kişilerin obezite, alkol kullanımı ve yaşı hastalığın seyrini etkiler. HBSAG testinin pozitif veya negatif olma gibi durumları bulunmaktadır. Böylece kişinin hepatit B taşıyıp taşımadığı tespit edilir.

HBSAG normal değerlerinde negatif olması hastalığın olmadığı anlamına gelir. Normal değeri ise 1'in altındaysa sonuç negatiftir. Sonuçların 1'in üstünde çıkması ise HBSAG testinin pozitif olduğu anlamına gelmektedir.

Bunun dışında bu hastalığa bağışıklık kazanmış kişilerde sonuçlar 100 gibi yüksek değerler görülür. Ayrıca HBSAG değerinin düşük veya yüksek olması kişilerde yaş, cinsiyet, beslenme ve yaşam tarzı gibi konularda değişkenlik gösterir.

HBSAG yüksekliği nedenleri

HBSAG testinin pozitif çıkması kişinin hepatit B hastalığına enfekte olduğunu göstermektedir. Bu enfeksiyon iki şekilde olmaktadır. Bunlardan biri akut diğeri ise kroniktir. Enfekte olan kişiler bu virüsü kan yolu ile bulaştırabilirler. Bu tehlikeli bir durum olduğu için tedavi yöntemi hemen başlamaktadır.

Akut enfeksiyonlarda belirtiler genellikle 1 veya 2 ay sonra yok olur. Fakat HBSAG'nin 6 ay ve daha uzun sürmesi kronik karaciğer ve kronik taşıyıcılık anlamlarına gelmektedir.

Bazı HBSAG testlerinin sonuçları ise gri zon olarak değerlendirilmektedir. Bu sonuçlara ara değerler denmektedir. Testin sonuçlarının ara değerlerde çıkmasında doktor hastalardan tekrar test isteyebilir. Tekrar test yapılmasının dışında başka ilave testlerde isteyebilirler.

HSBG düşüklüğü nedenleri

HBSAG testi Hepatit B hastalığının teşhisi açısından önemli olan üç testten birisidir. HBSAG testinin normal değeri 1'in altında olması testin negatif olduğu anlamına gelmektedir. 1'in altında olması durumu hastada hastalık veya bir enfeksiyon olmadığını göstermektedir. Bu sebeple bu kişilerde hastalık olmadığı için kan yolu ile Hepatit B hastalığını bulaştırma gibi bir durum söz konusu değildir.