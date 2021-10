Harika Kanatlar Karakterleri Ve İsimleri Nelerdir? Harika Kanatların Özellikleri

Her biri yardımlaşma konusunda uzmanlaşmış olan Harika Kanatlar animasyon dizisi karakterlerini merak edenler için bu karakterlerin isimlerini ve sahip oldukları dikkat çekici niteliğe sahip olan karakterlerini paylaştık.

Harika Kanatlar Karakterleri ve İsimleri Nelerdir?

Harika Kanatlar animasyon dizisinin ana karakteri Jettir. Harika Kanatlar animasyon dizisinin karakterlerinin her birinin uçaktan robota dönüşme özelliği bulunmaktadır. Popüler animasyon dizisinin ana karakteri olan Jett, harika kanatların yardımıyla dünyanın dört bir yanındaki çocuklara paketler sunmaktadır. Robota dönüşebilme kabiliyeti olan bir grup uçak ve bir de helikopter sayesinde çözümlenemeyen hiç bir sorun kalmamaktadır. İşte Harika Kanatlar ve her biri bir birinden sevimli karakterleri:

- Kargo Uçağı; Jett,

- Süpersonik Jet Avcı Uçağı; Jerome

- Emekli Keşif Uçağı; Albert

- Pembe Kurtarma Helikopteri; Dizzy,

- Özel Ajan Jet Uçağı; Chace

- Uzayda Görev Yapan Uçak; Astra

- Sporcu Uçak : Flipp

- Sarı Mavi Uçak; Donie,

- Harika Kanatların Mekanik Uçağı; Poppa

- Burnunda Matkap Bulunan Uçak ; Todd

- Yolcu Uçağı: Büyük Kanat,

- Yeşil Jet Uçağı; Mira

- Uçak Polis ; Paul

- Safari Uçağı ; Bello

- Hava Trafik Kontrolörü; Jimco

- Mekanik Uçak: Poppa

- Kontrol Kulesi’nin Yeni Danışmanı: Sky,

Harika Kanatların Özellikleri

Animasyon dizisinde her birinin diğerinden önemli görevleri bulunan Harika Kanatlar farklı özellikler barındırır. Bu doğrultuda Harika Kanatlar karakterlerinin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkün:

- Jimbo: Harika Kanatların bulunmakta olduğu hava alanının tek insan karakteri olup işi ise harika kanatları doğru şekilde yönlendirmek ve hava trafiğini kontrol etmektir.

- Jett: Her zaman "görevimiz teslimat" sözüyle işine başlayan jett, dünyanın her yerine her çeşit kargoyu tam vaktinde ulaştırabilir niteliktedir.

- Dizzy: Penbe renkli kurtarma helikopteri zor durumda kalan herkese yardım etmeyi sever ve son derece zekidir.

- Donnie: Her şeyi tamir etmek için gerekli olan araçları nasıl kullanacağını çok iyi bilen bilen harika kanatır.

- Jerome: Son derece hareketli ve dans etmeyi çok seven ve de komik bir harika kanattır.

- Todd: Burnunda bulunan matkap sayesinde sürekli olarak yer altındadır. Gömülü olan her şeyi çıkarabilir.

- Mira: Suyu çok seven bir uçaktır ve tüm harika kanatlar arasında dünyanın en derin sularına dalabilme yeteneğine sahip olan uçak olma özelliğine sahiptir.

- Bello: Hayvanlar hakkındaki her şeyi bilen bir safari uçağı olma özelliğine sahiptir.

- Büyük Albert: Hikâyeler anlatmayı çok severve geçmiş maceralarından bahsetmekten hoşlanır. Ayrıca diğer harika kanatların yardıma ihtiyacı olduğunda onlara ipuçları sunar.

- Paul: Havalimanındaki tek uçak polisidir. Kötülerin düşmanı ve iyilerin dostu olan bir uçak polis olma özelliği taşır.

- Astra: Dünyada yaşamayan tek harika kanat olarak varlık gösterir. Üssü uzayda bulunmakta olup uzaydan dünyada olan biten her şeyi görebilmektedir.

- Ajan Chace: Harika kanatların çok gizli süper ajanı olma niteliğine sahiptir. Her türlü araca dönüşebilme kabiliyetine sahiptir ve gizli görevleri çok sever.

- Poppa, Donnie’nin babası ve Harika Kanatların dikkat çekici mekanik uçağıdır. Bir robota dönüşebilen son derece harika bir kamyondur. Çok şefkatli olup her zaman Donnie’yi korumaktadır.

- Flip: Her türlü sporu yapmaya bayılır ve en atletik harika kanattır.

- Büyük Kanat: Büyük bir yolcu uçağıdır. Havalimanının en büyük boyutlu olan Harika Kanatlar üyesidir. Jett, Dizzy, Donnie ve diğer harika kanatların tüm özel görevlerine eşlik eder.

- Sky: Kontrol Kulesi’nin yeni danışmanı olup Jimbo'nun yeğenidir. Jimbo dünyayı dolaşmaya gidince artık kuleden Sky sorumludur. Dünyada her ülkeyi gezip görmüş olan Sky, Jet'e gideceği ülke ile ilgili bilgi veriri.