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Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 16.07.2020 - 17:12,Son Güncelleme:

Hareketsizlik bağırsak sağlığını da olumsuz etkiliyor

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Hareketsizlik bağırsak sağlığını da olumsuz etkiliyor
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Hareketsiz kalmak bir nevi beynimizin uzantısı vagal sinirle idare edilen bağırsakların da yavaşlamasına neden olduğundan birçok sorunu beraberinde getiriyor, zira bağırsakların yoğun “Microbiata” içeriği bağışıklık sistemi için de büyük önem taşıyor.

Hipokrat’ın 2500 yıl önce söylediği “Bütün hastalıklar bağırsakta başlar” cümlesinin önemine dikkat çeken İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Sedat Akyol, “Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'i bağırsaklarda bulunuyor. Bu yüzden yaşadığımız pandemi sürecinde çok daha dikkatli olmalıyız. Hareketsiz yaşam tarzına sağlıksız beslenme, sigara kullanımı ve stres eklendiğinde ortaya çok olumsuz sonuçlar çıkabiliyor” ifadelerini kullandı.

Gün içinde çok fazla oturmak olarak tanımlanan çağımızın en büyük sorunlarından biri olan hareketsizlik, dijital bağımlılık ile birlikte her geçen gün daha da artıyor. Vücudun genel sağlığı için olumsuz etki yaratan bu yaşam tarzı sağlıksız beslenme, stres gibi faktörlerin eklenmesi ile beraber birçok sağlık sorununu da beraberinde getiriyor.

Düzenli egzersiz bağırsak sağlığı için oldukça önemli

Dünyanın gelişmiş ülkeleri de başta olmak üzere birçok devletin hareketsiz yaşam tarzından kaynaklanan sağlık sorunları ile mücadele etmek için büyük bir çaba sarf ettiğini vurgulayan Dr. Sedat Akyol “Bu yaşam tarzına, kötü ve hızlı yeme, besin değeri düşük ve en önemlisi liften yoksun beslenme şekli de eklenince hazımsızlık, şişkinlik, kabızlık gibi birçok sindirim problemi ortaya çıkıyor. Bu problemlerin uzun sürmesi halinde ise domino etkisiyle çok daha başka sorunlar ile karşılaşabiliriz.Ortaya çıkabilecek en kötü durum ise dünyada en sık görülen kanser türlerinden biri bağırsak kanseridir. Vücudumuz için hayati bir değere sahip olan düzenli egzersiz yapmak aynı zamanda bağırsakların sağlıklı işlevi için de büyük önem taşıyor. Egzersiz ile birlikte, bu sıcak günlerde bol bol sıvı almalı ve mevsimi gelmişken lifli gıda türlerinden bolca tüketmeliyiz. Şunu asla unutmamalıyız, bağırsaklarımız bizim ikinci beynimiz” dedi.

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