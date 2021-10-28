Hararet göstergesi nedir, neden yanar ve kaçta olmalı? Arabada hararet göstergesi çalışmıyor arızası çözümü

Hararet göstergesi araçların ısınma sistemlerinin takibi için kullanılmaktadır. Bu göstergenin sürücüler tarafından takip edilmesi ve aksi bir durumda hemen müdahale edilmesi gerekmektedir. Çünkü arızaların giderilmemesi durumunda araçlarda önüne geçilemeyecek hasarlara neden olabilir. Karşılaşılan arızalar gösterge düşüklüğü, gösterge fazlalığı ya da hiç değişmeyen gösterge değeri olarak belirlenmiştir.

Hararet Göstergesi Nedir?

Her araçta kullanılan bir soğutma sistemi vardır. Bu soğutma sistemi içerisinde yer alan su pompası araçtaki devir daimi sağlamaktadır. Ayrıca sistem içerisinde bulunan bir adet vana yani termostat ve suyun soğutulması için kullanılan radyatör ve fan malzemeleri de bulunmaktadır. İşte sayılan bu sistemin çalışıp çalışmadığını ve hararet derecesini gösteren göstergelere hararet göstergesi adı verilmektedir.

Hararet Göstergesi Neden Yanar?

Aracın soğutma yada ısınma siteminde olan arızaların ortaya konması ve sürücünün bu konuda uyarılması için hararet göstergesinin ışıkları yanmaktadır. Sürücüler bu arıza lambalarına göre hareket edip, sorunun çözülmesini sağlar.

Hararet Göstergesi Kaçta Olmalıdır?

Aracın hararet göstergesi normal bir ısınmada sabit olarak 85 ile 90 aralığında olmalıdır. Trafiğin yoğun olduğu zamanlarda bu değer 100 dereceyi bulabilmektedir. Ancak bu derecelere yükseldiğinde tekrar 90 seviyesine düşmesi gerekir. Eğer normal seyre düşme işlemi gerçekleşmiyor ve sürekli olarak 100 seviyesinde çalışıyor ise radyatör fanı arıza durumu olabilmektedir.

Arabada Hararet Göstergesi Çalışmıyor Arızası Çözümü

Araçların hararet göstergesinin birden yükselmesi ve ani yükselmeler bir çeşit elektriksel arızanın olduğunu göstermektedir. Hiçbir durumda motor içi bulunan soğutma suyu bir anda fazlaca ısınamaz. Eğer böyle bir durum varsa durum kontrolünün yapılması gerekir. Bu tür arıza durumlarında aracın gerçek hararetinin kaç olduğunu bilinemez. Bu sebeple çeşitli hararet sorunları meydana gelebilir.

Çözümü için aracın bir bilgisayar sistemine bağlanması ve sensörden gelen verilerin kontrol edilmesi gerekir. Gelen bu verilerin gösterge paneli ile uyum içerisinde olması gerekmektedir. Yapılan kontrol sonucu sorunlu parça tespit edilebilir. Bu tip durumlarda ağırlıklı olarak gösterge panelinden kaynaklı olmaktadır.

Bir diğer arıza çeşidi ise aracın hararet göstergesinin yükselmemesi durumudur. Bu durumda iki durumun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Genelde arızalar iki nedenden kaynaklanmaktadır. Bu arıza tipleri termostat arızası ve gösterge arızaları olarak tespit edilen arızalar arasında sayılmaktadır.

Termostat arızalı ise, aracın soğutma suyu motor ısısından bağımsız bir şekilde sürekli radyatör ve motor bloğu arasında devir daim olmaktadır. Böyle bir durumda aracın seyir halinde olması durumunda suyun sürekli soğutulması gerektiği anlamına gelir. Çünkü bu durumda kalorifer devamlı olarak soğuk üfleyecek ve aracın harareti 40 dereceleri geçmeyecektir

Bazen de araba hararet göstergesinin hep ortada ya da hep standart yerde durduğu gözlemlenir. Araçlardaki bu durum araçtaki arızanın muhtemelen kaynağının termostat parçası olduğunu göstermektedir. Araçların hararetlerinin arızası ya da istenmeyen bir durumun gerçekleşmesi halinde bu müdahalelerin yapılması gerekmektedir. Yani motorun ısınması ile birlikte değerlerin 85-90 derece olması gerekir. Aşağısı ve yukarısı durumlarında hararet gösterge panelinin derhal kontrol ettirilmesi gerekmektedir.