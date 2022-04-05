Güvenlik soruşturması formu nasıl doldurulur? Doldurulmuş form örneği

Güvenlik soruşturması formu, İçişleri bakanlığının sayfasında yer almaktadır. Güvenlik soruşturması devlet memurlarının göreve başlamadan önce haklarında yapılan araştırma olarak ifade edilebilir. Güvenlik soruşturması sonrasında ise kişilerin hem kendileri hem de yakın çevreleri hakkında adli bilgilere ulaşım sağlanır.

Güvenlik Soruşturması Formu Nasıl Doldurulur?

Güvenlik soruşturması formu; kurumların kendi iç düzenlemelerine bağlı olarak kişilerin göreve başlamadan önce haklarında yapılan araştırma için doldurulan bir formdur. Güvenlik soruşturması bir kişi hakkında bir kurumun veya makamın talebi üzerine yapılmaktadır. Güvenlik soruşturması formu, Personel genel müdürlüğünün sayfasında yer almaktadır. Örnekleri ile nasıl doldurulduğunu inceleyerek güvenlik soruşturması formunu doldurmak daha kolay olmaktadır.

Kamu görevine girmek isteyen kişilerin güvenlik soruşturması formu doldurmaları zorunlu olarak ifade edilebilir. İlk olarak formda istenilen kişisel bilgilerinizin doldurulması gerekmektedir. Form tamamen doldurulduktan sonra bilgisayardan çıktısının alınması gerekmektedir. Çıktı alındıktan sonra ise fotoğrafınızın kesilerek ilgili alanın içerisine yapıştırılması gerekmektedir. İkamet adresine güncel olarak oturduğunuz evin adresini yazmanız gerekmektedir.

İkinci aşamada ise en son mezun olduğunuz okul ile ilgili olarak istenilen bilgilere yer vermeniz gerekecektir. Üçüncü aşama ise daha önce bir çalışma hayatınız olması durumunda çalıştığınız iş yeri ve sizin pozisyonunuzla ilgili olarak doldurulması gereken bir adım olarak ifade edilebilir.

Dördüncü aşamada aile fertlerinin bilgilerinin doldurulması gerekmektedir. Bu aşamada kardeşlerin yaşları önemli olmaksızın her birisi listede yer almalıdır. Ancak çocuklar için 18 yaşından büyük olan listeye eklenmesi ve 18 yaşından küçük olanların ise eklenmemesi gibi bir durum söz konusudur. Sonrasında ise askerlik durumunuz ile ilgili istenilen verileri yazmanız gerekir.

Beşinci aşamada ise sizinle ilgili olarak devam eden bir ceza davası veya mahkumiyet kararı olup olmadığı gibi soruları doğru bir şekilde cevaplandırmanız gerekmektedir. Güvenlik soruşturması formu doldurmak isteyen kişilerin özel bir yere gitmelerine ve form almalarına gerek yoktur. İnternet üzerinden güvenlik soruşturması formuna ulaşmak mümkün olabilmektedir.

Doldurulmuş Form Örneği

Güvenlik soruşturması formu doldurmak isteyen kişiler öncesinde benzer şekilde doldurulmuş olan örneklerini incelemek isteyebiliyor. Güvenlik formunu doldurduktan sonra mühür ve onaylama işlemleri ilgili kurumlarda memurlar tarafından yapılacaktır. Sizin bu kısımla ilgili bir doldurma işlemi yapmamanız gerekmektedir. Bu kısımları boş bir şekilde bırakmanız gerekmektedir.

Güvenlik soruşturması formunu bilgisayar ortamında doldurmanız ve sonrasında çıktısını almanız gerekmektedir. Bilgisayar çıktısı alındıktan sonra ise imza, mühür ve fotoğraf yapıştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Güvenlik soruşturması formu doldurulurken istenilen kişisel bilgilerde kısaltma yapılmadan olduğu gibi yazılması gerekmektedir.

Boş güvenlik soruşturması formuna sizden istenilen bilgileri eksiksiz ve doğru bir şekilde yazmanız gerekmektedir. Güvenlik soruşturması formunun memur statüsüne sahip olacak kişiler tarafından doldurulması zorunlu olan bir form olduğu da bilinmektedir. Yapılan güvenlik soruşturması ile kişinin ve yakın çevresinin adli kayıtları ve ahlaki durumu ile araştırma yapılması için gerekli olmaktadır.

Güvenlik soruşturması formu doldurulurken istenilen bilgilerin eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılması son derece önemlidir. Yanlış ve hatalı bilgilere formda yer verilmemesi gerekmektedir. Forumu doldurmadan önce doldurulmuş form örneklerini inceleyerek bir fikir edinebilirsiniz. Bu şekilde güvenlik soruşturması formunu daha kolay bir şekilde doldurmanız da mümkün olabilir.