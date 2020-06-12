Gran nedir? Gran kan değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Gran kandaki akyuvarları temsil eder. Hücre olan Gran, kan değerlerinde tespit edilebilir. Tıbbi bir terim şeklinde anılan Gran, halk arasında çok iyi bilinmiyor.

Gran nedir?

Kandaki akyuvar gurubunu temsil eden Gran kan tahlillerinde Granülasitler olarak geçer. Farklı boyama özellikleri bulunan üç tip hücresine Gran deniyor. Özellikle enfeksiyonlara karşı önemli ölçüde savunma görevlerine sahiptir.

Temel görevi, insan vücudunun mikroplardan korunması ve bakterilere karşı savaş vermesinde yardımcı olmaktır. Gran düşüklüğü ve yüksekliği durumlarında bazı komplikasyonlar görülebilir. Gran miktarının yüksek veya düşük olması bazı nedenlere bağlı gelişebilir.

Gran kan değeri kaç olmalıdır?

Gran normal aralıkta olan referans değerleri, ölçüm kitleri ve kişinin cinsiyet ve yaşına göre değişim gösterir. Bu nedenle bazı ufak çaplı farklılıklar ortaya çıkabilir. Bu ufak farklılıklarla birlikte Gran normal değerleri belli aralıklarda olur. Kandaki belli miktarda bulunmalıdır.

Eozinofil oranı, %0 ile %5 arasında olmalıdır.

Bazofil oranı, %0-1 arasında kalmalıdır.

Nötrofil oranı, %50 ile %70 arasında normal değerde olmalıdır.

Bu oranlar değişimlerle birlikte olması gereken miktarlardır. Daha fazla veya az olması halinde, Gran yüksekliği ve düşüklüğünden söz edilebilir.

Gran düşüklüğü ile yüksekliği nedenleri?

Gran yüksekliği ve düşüklüğü, insan sağlığı açısından önemli sayılabilecek tehditlere neden olabilir. Kimi sorunlar, sağlığı ciddi anlamda tehdit edebilir.

Gran yüksekliği nedenleri

Gran miktarının yüksek olması birçok sebeple doğrudan ilişkilidir. Gran miktarını yükselten faktörler genellikle ön görülebilir.

- Kişinin sürekli olarak enfeksiyon problemleri yaşaması,

- Kemik iliği problemleri,

- Böbrek yetmezliği durumu,

- Kalp krizi,

- Sigara içen kişilerde Gran yüksek oranlarda olabilir.

- Lösemi tedavisi ve löseminin kendisi. Ayrıca diğer hastalıklar için kullanılan bazı ilaçlar.Kanser ve bağırsaklarda oluşan bazı hastalıklar, Gran yüksekliğinin temel sebepleri arasında sayılabilir.

Tüm hastalarda bu durumlar, Gran yüksekliğine neden olmayabilir. Gran miktarının yüksekliğine neyin sebep olduğu gerekli tetkiklerin yapılması sonucu, uzmanlar tarafından öğrenilebilir.

Gran düşüklüğü nedenleri

Granların büyük bölümünü nötrofiller oluşturduğundan, Gran düşüklüğü nötrofil düşüklüğü olarak tanımlanabilir.

- Lösemi,

- Kanser için ilaç kullanımı,

- Epilepsi rahatsızlığı için ilaç kullanımı,

- Alkole bağımlı olma durumu,

- Vitaminlerde eksiklik olması,

- Bakır ve Folat miktarının eksik olması,

- Pearson Sendromu ve Sepsis,

- Hepatit A, B ve C,

- Sistemi bozucu genetik rahatsızlıklar,

- Hipertansiyon ve psikolojik rahatsızlıklar Gran düşüklüğünün nedenleri arasında yer alıyor.

Gran düşüklüğü tedavisi için hekiminizi vereceği bilgiler doğrultusunda ilerlemeniz ve yardım almanız oldukça önemlidir. Gran düşüklüğü, hastalarda birbirinden farklı nedenlerden dolayı gelişmiş olabilir.

Gran düşüklüğü ve yüksekliği belirtileri

Gran miktarının yüksek ya da düşük olması, kişide herhangi bir test yapılmadan belirtilerle kendisiniz gösterebilir. Durumdan şüphe ediliyorsa mutlaka testlerin yapılması gerekiyor.

Gran yüksekliği belirtileri

- Ateşin yüksek olması,

- Devamlı kabızlık problemleri,

- Göğüs ve eklemlerde yoğun ağrı durumu,

- Halsizlik ve nefes darlığı sorunları belirtiler arasında yer alır. Görülen belirtiler kesin olarak Gran yüksekliğini işaret etmez. Ancak bu tür belirtilerin yaşanması, tetkik yapılmasını gerektirebilir.

Gran düşüklüğü belirtileri

- Ağız bölgesinde yaygın yara oluşumu,

- Enfeksiyondan kaynaklana ateş,

- Karın ve boğaz ağrıları,

- Sürekli biçimde terleme durumu,

- Yorgunluk ve şişmiş diş etleri,

- Bazı cilt rahatsızlıkları.

Düşüklüğü belirtileri bunlardır. Tüm belirtiler Gran düşüklüğüne işaret etmeyebilir. Sağlık uzmanlarına danışmak burada büyük önem taşıyor.