Görkem isminin anlamı nedir? Görkem ne demek? Görkem adının özellikleri, analizi ve kökeni

Görkem, ülkemizde popüler olan isimlerden biridir. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de bu ismi kullanan kişi sayısı: 41.200

Görkem İsminin Anlamı Nedir? Görkem Ne Demek?

Görkem isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: İhtişamlı, haşmetli

İkinci Anlamı: Hem görünümü hem de konuşmalarıyla ilgi çekici olan kimse

Üçüncü Anlamı: Dayanıklı, güçlü, sağlam, metanetli

Görkem İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 6

Uğurlu sayısı: 10

Renk sembolü: Mavi

Görkem İsminin Analizi

Harf analizine göre Görkem isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Her zaman, her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır.

2- İdealisttir. Hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışır.

3- Hem iş hayatında hem özel yaşamında duygularından ziyade mantığıyla hareket eder.

Görkem Adının Kökeni

Yaklaşık 8 asırdır kullanılmakta olan Görkem ismi öz Türkçedir.

Görkem İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Erdem

2- Erdi

3- Emre

4- Giray

5- Ali

6- Yener

7- Tunay

Görkem İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Görkem ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.