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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 22.07.2021 - 02:42 | Son Güncelleme:

Görkem isminin anlamı nedir? Görkem ne demek? Görkem adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Görkem isminin anlamı nedir? Görkem ne demek? Görkem adının özellikleri, analizi ve kökeni

Eski Türkçe bir sözcük olan Görkem,13. yüzyıldan beri kullanılmaktadır. Eski Türkçede ''Görk'', görüntü, suret ve siluet manasına gelir. Bu kelimeden türetilmiş olan Görkem sözcüğü de görüntüsü ihtişamlı ve dikkat çekici olan demektir. Debdebe, alayiş, şatafat ve şevket kelimeleri Görkem ismiyle eş anlamlıdır. Görkem isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Görkem, ülkemizde popüler olan isimlerden biridir. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de bu ismi kullanan kişi sayısı: 41.200

 Görkem İsminin Anlamı Nedir? Görkem Ne Demek?

 Görkem isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: İhtişamlı, haşmetli

 İkinci Anlamı: Hem görünümü hem de konuşmalarıyla ilgi çekici olan kimse

 Üçüncü Anlamı: Dayanıklı, güçlü, sağlam, metanetli

 Görkem İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 6

 Uğurlu sayısı: 10

 Renk sembolü: Mavi

 Görkem İsminin Analizi

 Harf analizine göre Görkem isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Her zaman, her ortamda dikkatleri üzerine çekmeyi başarır.

 2- İdealisttir. Hedeflerini gerçekleştirmek için gece gündüz demeden çalışır.

 3- Hem iş hayatında hem özel yaşamında duygularından ziyade mantığıyla hareket eder.

 Görkem Adının Kökeni

 Yaklaşık 8 asırdır kullanılmakta olan Görkem ismi öz Türkçedir.

 Görkem İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- Erdem

 2- Erdi

 3- Emre

 4- Giray

 5- Ali

 6- Yener

 7- Tunay

 Görkem İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Görkem ismi Kuran'ı Kerim'de geçmemektedir.

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