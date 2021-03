Goji berry nedir, nerede yetişir? İşte, Goji berry faydaları ve zararları

GOJİ BERRY NEDİR?

Goji berry’nin anavatanı Tibet’tir. Küçük, yumuşak meyveleri olan kırmızı renkli goji berry, bin 700 yıl boyunca Tibet'te yetiştirilmiş, Türkiye'ye ise son yıllarda getirilmiş bir meyvedir.

GOJİ BERRY NASIL SEÇİLİR?

Gerçek goji berry, yendiğinde ağza kivi, muz ve kiraz tadı getirmelidir. Fakat özü alınmış bir meyvede ise acı bir tat oluyor. Kuruluğu çekirdeksiz kuru üzüm kıvamında olmalı, elinize biraz yapışması gerekiyor. Rengi de kan kırmızısı olması gerekiyor ve çiğnediğiniz zaman ağzınıza çekirdek gelmelidir.

GOJİ BERRY FAYDALARI NELERDİR?

Eksi 37 dereceye kadar dayanabilen bu bitkinin faydaları saymakla bitmiyor. Goji berry'nin faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

Yaşlanmayı geciktirir

Goji berry, lifli yapısı ve etkili anti oksidan özelliğinden dolayı goji berry anti aging yani yaşlanma karşıtı görevini görür ve cildin yaşlanmasını yavaşlatır. Bunun dışında cilt üzerinde serbest radikallerin olumsuz etkilerini azaltarak cilt kanseri gibi, ciddi sağlık sorunlarının oluşma riskini azaltmada yardımcı olur.

Anksiyete ve depresyonu hafifletir

Goji berry içerisinde barındırdıkları ile depresyon, anksiyete ve diğer psikolojik sorunların giderilmesine yardımcı olur. Bu yönüyle Çin’de yaşam enerjisinin arttırdığına inanılır. Depresyonun etkilerini gidermek için modern tıptan önce başvurulan geleneksel bir reçetedir.

C vitamini deposu

Bağışıklığı arttırıcı etkisiyle C vitamini soğuk algınlıklarına karşı bulunmaz bir maden gibidir. Goji berry de C vitamini bakımından öyle zengindir ki, portakaldan 3 kat daha fazla C vitamini içerir. Havaların bir sıcak bir soğuk seyrettiği bahar günleri için eşsiz bir önlemdir.

Yağ yakıcı özelliği vardır

Goji berry 19 farklı amino asit içerir. Proteinin yapı taşı olan amino asitler de kasların yenilenmesi ve büyümesini sağladığı gibi, yağ yakımını hızlandırır. Yani yağ biriktirmeden güç ve kilo kazanmak isterseniz amino asit bakımından zengin gıdaları tercih etmelisiniz. Fakat beraberinde bolca su içmeyi unutmayın.

Sindirimi kolaylaştırır

Uzakdoğu’nun bu gizemli meyvesi, sindirim sorunlarını gidermeyi de sağlıyor. Gastrit gibi mide sorunlarının düzelmesi için oldukça yardımcı oluyor. Bunun için goji berry suyunun daha etkili olduğuna dikkat çekiliyor.

Doğurganlığı arttırır

Goji berry, gene Asya ve Uzak Doğu ülkelerinde kısırlık tedavisi için kullanılıyor. Erkeklerde ise, goji polisakkaritlerinin sperm hücrelerinin canlılığını sağladığı ve testisteki hücrelerin stres kaynaklı azalmalarını ve ölümlerini engellediği ortaya koyulmuştur.

Şeker ve insülin seviyesini düzenler

Çin’de oldukça eski zamanlardan beri özellikle Tip 2 diyabette tedavi amaçlı goji berry kullanılmaktadır. Tip 2 diyabet de bilindiği gibi dünyada en sıklıkla görülen diyabet tipidir. Tip 2 diyabetli kişilerde, insülin üretimi azdır veya onu yeterince kullanamazlar. Goji berry de bu noktada devreye girer, şeker ve insülin seviyesini düzenler. Ancak ilaç kullanan diyabet hastaları goji berry yemeden önce mutlaka hekime danışmalıdır.

Kolesterol seviyesini düzenler

Zayıf olmak kolesterol etkilerinden uzak olmak anlamına gelmez, çok ince insanlarda bile kolesterole rastlanabilir. Kolesterolün en büyük nedeni ise diyet ve yaşam tarzımızdır. Goji berry de bu kötü kolestrole karşı adeta mücadele eder.

Görme bozukluklarına iyi gelir

A vitamini, zeaksantin, beta karoten gibi göz sağlığı açısından hayati önem taşıyan mineral ve vitamin içeren goji berry göz sağlığına da faydalıdır. Goji berry içerdiği bu besin ve minerallerin yardımıyla katarakt oluşmasını önlediği gibi, yaşlanmadan kaynaklanan görme sorunlarına yakalanma riskini azaltabilir.

Enerji verir

Dinlenmiş bir beden ve berrak bir zihinle güne başlamak gibisi yoktur. Ağrılara ve halsizliğe olan etkisi nedeniyle geleneksel Çin tıbbında baş ağrısı ve sersemlik hissinin giderilmesi için en çok başvurulan doğal kaynak da goji berry’dir. Yalnız goji berry’i uykudan önce almamaya dikkat etmelisiniz.

GOJİ BERRY TÜKETİRKEN KİMLER, NELERE DİKKAT ETMELİ?

Faydalarında yer alan zayıflama, genç kalma gibi özeliklerinden dolayı gereğinden fazla tüketmemek gerekiyor.

Diyabet hastaları

Diyabet hastaları ve diyabet ilaçları kullanan kişiler, ilaçların etkisini azaltmasından dolayı goji berry'den uzak durması gerekiyor.

Tansiyon hastaları

Fazla tüketilmesi durumunda goji berry hipertansiyona neden olabiliyor.

Alerjisi olanlar

polen alerjisi olan kişiler Goji Berry yerseler, hırıltı, hapşırma, kaşıntı, burun tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı gibi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Uyku problemi olanlar

Uykuyu düzenleme özelliği olan goji berry’nin sadece gündüzleri tüketilmesinde fayda var. Çünkü geceleri tüketildiğinde uykuyu kaçırabiliyor ayrıca fazla tüketildiğinde uykusuzluğa neden oluyor.

GOJİ BERRY'NİN ZARARLARI

- Enerji seviyesini arttıran Goji berry'nin tüketilme oranını dengede tutamadığınızda konsantrasyon bozukluğu, hiperaktiflik ve huzursuzluk yapabiliyor.

- Yine fazla yendiğinde kan akışını normal seviyelerin üzerine çıkartır.

- Goji meyveleri aşırı tüketildiğindeı baş dönmesi, göz rahatsızlığı, bulanık görme ve halüsinasyonlar gibi şiddetli yan etkilere yol açabilir.

- Kan sulandırıcı ilaçlarla, şeker hastalığı ilaçlarıyla ve yüksek tansiyon ilaçları ile etkileşime girebilir. Bu ilaçları kullananların doktoralarına danışarak tüketmeleri gerekir.