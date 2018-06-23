Giysilerdeki tüyler nasıl toplanır?

Giysilerde tüylenmenin en çok görüldüğü yerler ise dirsekler, pantolon ağları, çanta sapının temas ettiği bölgeler ve çoraplarda topuklardır. Tüylenme, seyrek dokusundan dolayı örme giysilerde daha sık görülürken, sık dokuya sahip dokuma kumaşlarda da ortaya çıkabilir. Tüylenen kıyafetler yeni olsalar bile eski, bakımsız ve kalitesiz görünürler. Bu nedenle öncelikle giysilerde tüy oluşmaması için sürtünmelerin engellenmesi ve oluşan tüylerin de giderilmesi gerekir.

Giysilerdeki tüylerin temizlenmesi için kullanılacak araçlardan birisi jilettir. Çok kesici olduğundan dolayı jilet kullanımında dikkatli olunmalıdır. Jilet kullanılarak giysilerdeki tüylerin temizlenebilmesi için giysi öncelikle düz bir zemin üzerine gerdirilerek serilmelidir. Ardından jilet olabildiğince eğik bir açı ile giysi yüzeyi üzerinde nazik hareketlerle gezdirilmelidir. Çok kesici olduğundan jiletle tüy temizliği yapılırken fazla kuvvet uygulamaya gerek yoktur. Bu işlemin dikkatli bir şekilde uygulanması ile giysiler üzerindeki tiftik ve boncuk halindeki tüylenmeler kolaylıkla giderilebilir.

Geniş bir yapışma yüzeyine sahip olan koli bantları da giysilerdeki tüylerin toplanması için kullanılabilir. Ancak koli bandı kullanmak için giysilerdeki tüylerin henüz tiftiklenmemiş ve boncuk haline gelmemiş olmasına dikkat edilmelidir. Buna dikkat edilerek giysi düz bir zemin üzerine serilir ve tüylenmeye başlayan bölgeler üzerine koli bandı yapıştırılır. Bir elle giysi desteklenerek yapıştırılan koli bandı hızlı bir şekilde çekilir ve tüyler koli bandı ile birlikte giysiden uzaklaşmış olur.

Giysilerdeki tüylerin toplanması için kullanılabilecek en pratik araçlar ise piyasada kolaylıkla bulunan pilli veya şarjlı tüy toplama makineleridir. Bu makinelerin modelleri çeşitlilik göstermesine rağmen hepsinde çalışma prensibi aynıdır. Tüy toplama makineleri, giysilerin tüylü bölgeleri üzerinde gezdirilirler ve bu esnada makinenin metal yüzeyindeki deliklerden içeriye giren tüyler, elektrikli bir motor sayesinde sürekli olarak hızlı bir şekilde dönen kesici aparatlar ile kesilerek giysi yüzeyinden tıraşlanırlar. Toplanan tüyler ise makinenin özel haznesinde toplanır ve dolduğunda bu hazne kolaylıkla boşaltılabilir.