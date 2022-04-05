Gelin kuşağı nasıl bağlanır? Bağlanırken ne okunur?

Gelin kuşağının bağlanma şekli yöreye göre farklılık gösterebilmektedir. Gelin kuşağının bağlanması esnasında 3 defa besmele çekmek gerekir. İlk 2 bağlama ise gelin kuşağı geri çözülür ve 3. bağlama sonrasında ise kuşak çözülmez.

Gelin Kuşağı Nasıl Bağlanır?

Düğün gününün en duygusal anlarından bir tanesi, hiç şüphesiz gelinin ailesinin evinden ayrıldığı an olmaktadır. Gelin olma noktasında en önemli unsurlardan bir tanesini de gelin kuşağı bağlama merasimidir. Gelin kuşağı bağlama işlemi çoğu kez gelin evden çıkarken yapılır. Kırmızı veya farklı renklerde gelin kuşağı bağlanabilmektedir. Gelin kuşağı bağlama işlemini ise gelinin babası ya da ağabeyi tarafından gerçekleştirilir. Gelin kuşağı gelinin beline bağlanır. Kuşağın bağlanması esnasında yapılması gereken bir defa salavat ve sonrasında tekbir getirilerek dua okunmasıdır.

Kuşak gelinin beline iki kez sarılıp, üçüncü defasında ise bağlanan kırmızı kuşağın bekaret ve gayreti temsil ettiği bilinir. Bundan dolayı gelin kuşağının bir diğer adı ‘’gayret kuşağı” olarak bilinmektedir. Gayret kuşağı denilmesinin nedeni ise, gelinin evliliği sürecinde gayretli ve kudretli olması için, ailesinin gelişimini sağlaması ve evinde güçlü olması için olmaktadır.

Günümüzde yalnızca gelenekler nedeniyle kırmızı gelin kuşakları takılmıyor. Farklı renklerde olan kuşaklar da gelinliğe farklı bir hava kattığından dolayı tercih edilebilmektedir. Ayrıca Türkiye'de yöresel olarak da gelin kuşaklarının renkleri ve bağlama ritüelleri değişiklik gösterebilmektedir. Türkiye'nin bazı illerinde kırmızı kuşağın beraberinde ikinci bir yeşil kuşak da gelinin beline bağlanmaktadır.

Kırmızı gelin kuşağının, baba tarafından bağlanmasından sonra, gelinin erkek kardeşi yahut amcası da yeşil kuşak bağlama işlemi gerçekleştirebilmektedir. Bir inanışa göre, gelinin beline bağlanan yeşil kuşak, gönül gözünü işaret etmekte olduğu için kuşağı takan kişinin geline vermiş olduğu "gönül gözüyle görüyorum", mesajı olarak algılanır.

Fakat bu iki renk haricin de gelin kuşakları tercih edilmesi durumu da söz konusu olabilmektedir. Mor gelin kuşağı, asaleti; pembe gelin kuşağı, romantizmi; gri gelin kuşağı, asaleti; mavi gelin kuşağı, kadının sevdiği aynı adamla ikinci defa evlenmesini simgelemektedir. Ayrıca moda olmasının beraberinde siyah gelin kuşağı, eski dönemlerde gelinin ikinci evliliği olduğunu da temsil edermiş.

Bağlanırken Ne Okunur?

Gelin kuşağının bağlanması ile alakalı olarak en fazla merak edilen konulardan bir tanesi de bağlama işlemi esnasında hangi duaların okunduğu olmaktadır. Bu pek çok insan tarafından araştırılan bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde yöreye göre farklılık gösterebilen geline kuşak bağlama uygulamasında bağlama şekli ve bağlama işlemi esnasında okunacak olan dualar önem kazanmaktadır. Son derece önemli bir gelenek olma özelliği taşıyan geline kuşak bağlama rütüelinin en uygun şekilde yerine getirilebilmesi için bu işlem esnasında okunacak duaların bilinmezi önem taşımaktadır.

Gelin kuşağı bağlanırken daima besmele çekilir.

Gelin kuşağının her bağlama işleminin gerçekleştirilmesi esnasında besmele çekilir ve toplamda 3 kez olarak besmele söylenir. İlk bağlama esnasında Allah mesut etsin denir. Kuşağın ikinci kez bağlaması esnasında yine besmele çekilerek, Allah ayırmasın denir. Gelin kuşağının üçüncü kez bağlanması esnasında ise, tekrara besmele ve de sonrasında Allah yuvanızı bozmasın şeklinde dua edilir. Böylelikle geline kuşak bağlama ritüeli yerine getirilmiş olur.