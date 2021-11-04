G ile başlayan erkek isimleri nelerdir? G harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

G ile başlayan yabancı isimlerden bazıları ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Gregory 2- Gus 3- Gilda 4- George 5- Gustave 6- Gabriela 7- Garry

G İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Gökhan

2- Giray

3- Gürkan

4- Güray

5- Gani

6- Galip

7- Girgin

8- Gökalp

9- Gültekin

10- Gaffar

11- Gazanfer

G HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Gökhan:

Farsçada han eki hem sahip hem de hükümdar anlamına gelir. Gökhan ismi ise göklerin hakimi ve sultanı demektir. Ülkemizde yaklaşık 170 bin kişi bu ismi kullanıyor.

2- Giray:

Dilimize Moğolcadan geçmiş olan Giray, hem kendisine tabi olunan hükümdar hem de kudreti elinde bulunduran kimse anlamına gelir.

3- Gürkan:

Gür ve Kan kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulan Gürkan ismi, öz Türkçedir. Gürkan ismi, hem genç hem de yiğit, kahraman demektir.

4- Güray:

Ülkemizde Güray ismini yaklaşık 18 bin kişi kullanılıyor. Güray ismi de tıpkı Gürkan gibi birleşik bir isimdir ve 12. yüzyıldan beri kullanılmaktadır.

5- Gani:

Allah'ın 99 isminden biri olan Gani, tüm zenginliklerin sahibi demektir. Gani ismi aynı zamanda bol ve çok anlamına gelir.

6- Galip:

90'lı yılların ilk yarısından itibaren popüler olan Galip ismi, mağlup edilemeyen anlamına gelir.

7- Girgin:

Girgin ismi, hem insanlarla çok kolay bir şekilde iletişime geçen hem de girişken manasına gelir.

8- Gökalp:

Gök ve Alp kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Gökalp ismi, gözü pek, korkusuz savaşçı anlamına gelir. Ülkemizde bu ismi 10 binden fazla kişi bu ismi kullanıyor. Bu kişilerin büyük çoğunluğu İzmir, İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşıyor.

9- Gültekin:

10. yüzyıldan beri kullanılan Gültekin ismi, sözüne itimat edilen, güvenilir, dürüst kimse demektir. Bu isim genellikle Ali adı ile birlikte kullanılır.

10- Gaffar:

Allah'ın 99 isminden biri olan Gaffar, hem günahları örten hem de sonsuz mağfiret sahibi anlamına gelir.

11- Gazanfer:

Dilimize Farsçadan geçen Gazanfer, Şir ve Esed kelimeleriyle eş anlamlıdır. Gazanfer isminin anlamı aslandır.