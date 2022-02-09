Fibromiyalji nedir, belirtileri nelerdir? Fibromiyalji nedenleri ve tedavisi

Fibromiyalji belirtileri genellikle fiziksel travma, ameliyat, enfeksiyon veya önemli psikolojik stres gibi bir olaydan sonra başlamaktadır. Diğer durumlarda, semptomlar tek bir tetikleyici olay olmaksızın zamanla kademeli olarak birikebiliyor. İşte, fibromiyalji belirtileri ve tedavisi hakkında bilgiler...

Fibromiyalji nedir?

Fibromiyalji, vücudun her yerinde ağrıya (yaygın ağrı olarak da adlandırılır), uyku sorunlarına, yorgunluğa ve sıklıkla duygusal ve zihinsel sıkıntıya neden olan bir durumdur. Fibromiyaljisi olan kişiler, fibromiyaljisi olmayan kişilere göre ağrıya daha duyarlı olabilir. Buna anormal ağrı algısı işleme denir. Fibromiyalji, yetişkin nüfusun yaklaşık %2'sini oluşturan yaklaşık 4 milyon ABD'li yetişkini etkiler. Fibromiyaljinin nedeni bilinmemektedir, ancak etkili bir şekilde tedavi edilebilir ve yönetilebilir.

Fibromiyalji belirtileri nelerdir?

Fibromiyaljinin en sık görülen semptomları şunlardır:

Vücudun her yerinde ağrı ve sertlik

Yorgunluk ve yorgunluk

Depresyon ve anksiyete

Uyku sorunları

Düşünme, hafıza ve konsantrasyon ile ilgili sorunlar

Migren dahil baş ağrıları

Diğer semptomlar şunları içerebilir:

Ellerde ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşma

Temporomandibular eklem sendromu (TMJ olarak da bilinir) olarak bilinen çene bozuklukları dahil olmak üzere yüzde veya çenede ağrı

Karın ağrısı, şişkinlik, kabızlık ve hatta irritabl bağırsak sendromu (IBS olarak da bilinir) gibi sindirim sorunları

Fibromiyalji nasıl teşhis edilir?

Doktorlar genellikle hastanın öyküsünü, fizik muayenesini, röntgenlerini ve kan çalışmalarını kullanarak fibromiyaljiyi teşhis eder.

Fibromiyalji nasıl tedavi edilir?

Fibromiyalji, fibromiyalji ve romatolog adı verilen diğer artrit türlerinin tedavisinde uzmanlaşmış bir doktor veya sağlık uzmanlarından oluşan bir ekip tarafından tedavi edilmelidir. Doktorlar genellikle fibromiyaljiyi aşağıdakileri içerebilen bir tedavi kombinasyonu ile tedavi eder:

Reçeteli ilaçlar ve reçetesiz satılan ağrı kesiciler dahil ilaçlar

Aerobik egzersiz ve kas güçlendirme egzersizi

Hasta eğitim sınıfları, genellikle birinci basamak veya toplum ortamlarında

Meditasyon, yoga ve masaj gibi stres yönetimi teknikleri

Uyku kalitesini artırmak için iyi uyku alışkanlıkları

Altta yatan depresyonu tedavi etmek için bilişsel davranışçı terapi (CBT). CBT, insanların hareket etme veya düşünme şeklini değiştirmeyi amaçlayan bir tür konuşma terapisidir.

Medikal tedaviye ek olarak, kişiler, ağrı ve sakatlığı azalttığı kanıtlanmış, aşağıda açıklanan kendi kendine yönetim stratejileri ile fibromiyaljilerini yönetebilir, böylece kendileri için önemli olan aktiviteleri sürdürebilirler.