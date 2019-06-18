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Ev yapımı şampuan tarifi

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Ev yapımı şampuan tarifi
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Ev yapımı şampuanlarda ağır ve yıpratıcı kimyasal maddeler yerine, gücünü doğadan alan bitkilerin köklerinden, yapraklarından, özlerinden faydalanılıyor. Böylece saçlara zamanla canlı görünümü kazandırılıp, besleyen ve bakım yapan bir ürünle saçlar temizlenmiş oluyor.

Ev yapımı doğal şampuan saçlarınıza çok iyi gelecek. Şimdi gelelim yapımı ve hazırlanışına...

MALZEMELER

• Sıvı zeytinyağı
• Sabun rendesi
• Lavanta yağı

Ev yapımı şampuan tarifi

HAZIRLANIŞI

  • 1 yemek kaşığı sıvı zeytinyağını kaba koyun.
  •  Doğal sabun rendesini ilave edin.
  • Daha etkileyici ve güzel koku vermesi, aynı zamanda kırılan ve yıpranan saçlarınızı beslemesi için lavanta yağı ekleyin.
  • Boş bir şişeye alıp çalkalayın.
  • Ev yapımı doğal şampuanınız hazır! 
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