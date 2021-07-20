Esmanur isminin anlamı nedir? Esmanur ne demek? Esmanur adının özellikleri, analizi ve kökeni

Esmanur adı Esma ve Nur isimlerinin bir araya gelmesi sonucu oluşur. Bu her iki isimde Kuran-ı Kerim'de geçmekte olan isimlerdir. Esmanur kız ismi pembe renklidir.

Esmanur İsminin Anlamı Nedir? Esmanur Ne Demek?

Esmanur, ışık saçan, nur saçan anlamlarına gelen bir isimdir. Bu isim sadece kız isimlerine verilmektedir.

Esmanur İsminin Özellikleri

Aşkı keşfeden ve yaşayan ender insanlar arasındadır. Aşk için yaşamayı ve hep onula olmayı tercih ederler. Özgürlüklerine bir hayli düşkündürler. Dışarıda yalnız zaman geçirmezler. Arkadaşlarıyla zaman geçirmeyi daha çok yeğlerler. Toplu eğlencelere hoşlarına gider. Olaylara farklı pencerelerden bakarlar. Objektif taraflı olurlar.

Esmanur İsminin Analizi

Esmanur isminin 108 sayısı ile analizi yapılmaktadır. Esmanur adı sezgileri kuvvetli ve karizmaları yüksek olarak analiz edilmiştir.

Esmanur Adının Kökeni

Esmanur tek başına değil de Esma ve Nur şeklinde Arapçada geçmektedir.

Esmanur İsminin Yanına Yakışan İsimler

Esmanur zaten iki isimden oluştuğu için başka isimle birlikte kullanılmaz.

Esmanur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Esma ve Nur isimleri ayrı ayrı Kuran'da geçmektedir.