Erotomani ne demek? İşte erotomani görülen bireylerin özellikleri

Son dönemin dikkat çeken dizilerinden biri olan Masumiyet'te geçen "erotomani" savunması oldukça merak uyandırdı. Kendisinden yaşça büyük bir iş insanı İlker ile aşk yaşayan Ela, korkunç bir şiddete uğrar ve takıntılı bir erotomani olmakla suçlanır. Peki, Masumiyet dizisiyle dikkat çeken erotomani ne demek?

Erotomani nedir?

Eros hastalığı olarak da adlandırılan erotomani, kişinin karşısındaki diğer kişinin kendisine aşık olduğuna dair gerçekçi olmayan inançları bulunmaktadır. Yani bireyin yaşananlara ilişkin gerçeklik algısının bozulur. Bu durum da "Erotomani" olarak bilinir.

Aşık olunan kişi genellikle daha yaşlı, ulaşılması zor ve yüksek statü sahibi kişilerdir. Ayrıca bu kişiyle daha önceden hiç karşılaşılmamış veya az tanışıklık olabilir. Erotomani de gerçekle ilgisi olmayan inançlar da söz konusudur. Erotomanik birey, aşık olduğu bireyin gizli mesajlarla kendisiyle iletişime geçtiğine inanır. Bu durum aniden başlayabilir ve belirtileri de uzun sürebilir.

Erotomani sebepleri nelerdir?

Erotomani bir psikiyatrik hastalığın belirtisi olarak ortaya çıkabilir. İkincil erotomani, bipolar bozukluk, şizofreni veya erotomanik sanrı gibi zihinsel bozukluklardan kaynaklanabilir. Belirtileri antidepresan kullanımı veya alkolizmle de ortaya çıkabilir.

Erotomani görülen bireylerin özellikleri nelerdir?

Erotomanik kişilerde, karşı tarafın kendilerine aşık olduğuna inandıkları için rahatsız edici davranışlar gösterbilirler. Israrla arama, habersiz ziyaretler yapma veya kişiyi takip etme bu davranışlardandır. Ayrıca erotomanide kişi, sahip olduğu düşüncelerin gerçekle ilgisi olmadığını kabul etmez ve suçu karşı tarafa atabilirler.