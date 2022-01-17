Endoskopi nedir, nasıl yapılır? Endoskopi öncesi hazırlık ve endoskopi sonrası beslenme bilgileri

Endoskopi ile mide problemleri yanında yemek borusu, on iki parmak bağırsak rahatsızlıkları teşhis edilebilir. Endoskopi birçok sindirim sistemini ilgilendiren hastalıkların tanı ve tedavisinde de kullanıabilir. Peki, endoskopi nasıl yapılır, ne işe yarar? İşte endoskopi öncesi ve sonrası yapılması gerekenler...

Endoskopi ne demek?

Endoskopi (halk dilinde hortum) ışık yardımıyla organların içini gösteren bir tüptür. “endo” kelimesi “iç” ve “skopi” eki de “görüntüleme” anlamına gelmektedir.

Endoskopi nedir?

Gastrointestinal endoskopi adıyla da bilinen endoskopi; yemek borusu, mide, oniki parmak bağırsağı ve kalın bağırsağın incelendiği tetkik yöntemlerinin genel adı. Ayrıca böbrek taşı düşürenler için de geçerli bir teşhis yöntemidir, sadece mideyle sınırlı değildir.

Endoskopi öncesi hazırlık nasıl yapılır?

Vücudunuzun hangi kısmına bakıldığına bağlı olarak, endoskopi yaptırmadan önce muhtemelen birkaç saat yemek yememeniz ve içmemeniz istenecektir.

Kalın bağırsağı incelemek için kolonoskopi veya rektumu ve bağırsağın alt kısmını incelemek için sigmoidoskopi yapıyorsanız, bağırsaklarınızı temizlemeye yardımcı olması için bir müshil verilebilir . Kolonoskopi yaptırmadan önceki günlerde genellikle düşük lifli bir diyet yemeniz istenecektir.

Bazı durumlarda, enfeksiyon riskini azaltmak için antibiyotiklere de ihtiyacınız olabilir .

Varfarin veya klopidogrel gibi kanınızı inceltmek için bir ilaç alıyorsanız , endoskopi yaptırmadan önce ilacı birkaç gün bırakmanız gerekebilir. Bu işlem sırasında kanamayı önlemeye yardımcı olmak içindir.

Ancak, bir pratisyen hekim veya uzman size söylemediği sürece, herhangi bir reçeteli ilacı almayı bırakmamanız önerilir.

Endoskopi nasıl yapılır?

Gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hastaya önlük giydirilir,sedyeye oturtulur ve ağza diş hekimlerinin de kullandığı lokal anestezik madde sıkılır.(Bu işlemi tolere edemeyecek hastalara genel anestezi uygulanmaktadır.)Bu sprey bulantıyı ve yutkunmayı önler.Hastaya genel anestezi veya sedasyon uygulanması planlanıyorsa hasta 6 saat daha ek olarak aç kalır,hastanın bilinci tamamen açık olacaksa hafif sakinleştiriciler verilebilir.Hasta sol yana yatırılır ve ekstremiteleri sabitlenerek başı 90 derece sola döndürülür.Ağız boşluğuna dişleri ve endoskobu korumak için ağızlık takılır.İki-üç dakika sonra endoskop ağızdan mideye indirilir. Hastalığın türüne göre öğürmeler görülebilir,bu doğaldır.

Endoskopi sonrası beslenme

Genel anestezi yapıldıysa, muhtemelen endoskopiden sonra yaklaşık 1 ila 2 saat birşey yiyip içmeden dinlenmeniz gerekecektir. 2 saat sonrasında ise beslenmeye sıvı olarak başlamanız önerilmektedir.

Anestezi yapılmadıysa doktorunuz da uygun görüyorsa, endoskopi yaptırdıktan hemen sonra eve gidebilirsiniz.