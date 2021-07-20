MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriElanur isminin anlamı nedir? Elanur ne demek? Elanur adının özellikleri, analizi ve kökeni
Geriİsimler Sözlüğü Elanur isminin anlamı nedir? Elanur ne demek? Elanur adının özellikleri, analizi ve kökeni
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 05:26 | Son Güncelleme:

Elanur isminin anlamı nedir? Elanur ne demek? Elanur adının özellikleri, analizi ve kökeni

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Elanur isminin anlamı nedir? Elanur ne demek? Elanur adının özellikleri, analizi ve kökeni

Elanur ismi günümüzde kullanılan bir isimdir. Elanur ismiyle ilgili bireyler birçok konuda bazı bilgilere sahip olmak istiyor. Elanur isminin hangi anlamları taşıdığı merak edilen bilgiler arasındadır. Elanur isminin ne demek olduğu ve hangi özellikleri taşıdığı kişilerin araştırarak bilgi sahibi olmak istediği bilgilerdir. Elanur isminin anlamı nedir? Elanur ne demek? Elanur adının özellikleri, analizi ve kökeniyle ilgili detayları derledik.

Kız isimleri arasında yer alan Elanur ismi günümüzde tercih edilen bir isimdir. Elanur ismi, gözü sarı rengine dönük kestane rengi olan güzel anlamına sahip bir isim türüdür.

 Elanur İsminin Anlamı Nedir? Elanur Ne Demek?

 Aile bireyleri yeni doğacak olan bebeklerine anlamlı ve güzel özelliklere sahip olan isimler bulmak istiyor. Elanur ismi de, günümüzde çok merak edilerek kullanılmak istenen isimler arasındadır. Elanur ismi, göz renginin sarıya dönük olması ve kestane rengi anlamına sahiptir.

 Elanur İsminin Özellikleri

 Aşkı yaşayan nadir insanlar arasında, ismi Elanur olan kişiler bulunuyor. Özgürlüklerine çok düşkün olmalarıyla tanınırlar.

 Elanur İsminin Analizi

 Yetenekli olarak görülen kişilerdir. Ruhsal dünyası karışık olan ve ani çıkışları olan kişilerdir.

 Elanur Adının Kökeni

 Elanur ismi Arapça kökenli olan bir isim çeşididir.

 Elanur İsminin Yanına Yakışan İsimler

 Elanur ismi, İrem ve Eylül isimleriyle oldukça yakışan isimlerdir.

 Elanur İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Elanur ismi Arapça kökenli olmasına rağmen, Kur’an'da bulunan bir isim türü değildir.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi