Yulaf ezmesinin bilinmeyen faydaları

Metabolizmayı rahatlatır.

Kasları ve kemikleri güçlendirmeye yardımcı olur.

Dişleri korumakta yardımcı olur.

Kan şekerini dengeler.

Yulaf ezmesinin idrar söktürücü etkisi vardır.

Yüksek tansiyonu düşürmede etkilidir.

Bağışıklığı güçlendirir.

Kötü kolesterolü azaltıp beyin ve kalp fonksiyonlarını destekler.

İyot içeriği sayesinde tiroit bezlerinin doğru bir şekilde çalışmasına yardımcı olur.

Kahvaltılarda yağsız sütle veya soya sütüyle ve kabuklu yemişlerle tüketirseniz kilo vermenize yardımcı olur. Uzun süre tokluk sağlar.

Regl dönemlerinizde tüketmeniz, regle bağlı ani ruh hali değişiklikleri, tatlı yeme isteği gibi durumları en aza indirecektir.

Yulaf ezmesi nasıl tüketilmeli?

Yulaf ezmesi kahvaltılarda gün içinde tok kalmak için tüketilebilecek kalorisi düşük seçeneklerden. Yulaf ezmesini kahvaltıda sütle pişirip tüketebilirsiniz. Ekmek, kurabiye, krep gibi yiyecekler hazırlarken yulaf kepeğinden faydalanabilirsiniz.

Yulaf ezmeli meyveli yoğurt

Malzemeler:

1 kase yoğurt

4 yemek kaşığı yulaf

Elma veya ananas

Hazırlanışı: Bir kase yoğurdun içinde 4 yemek kaşığı yulaf ezmesini 10 dakika bekletin. Şişen yulaf ezmesinin üzerine metabolizma dostu meyvelerden ananas ve elmayı küp küp doğrayıp koyun. Dilerseniz size gün boyu enerji versin diye bir tatlı kaşığı fıstık ezmesi de ekleyebilirsiniz.