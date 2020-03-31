Varis aileden çocuğa miras kalıyor

Anne ve babada varis varsa %90 oranında çocuklarında da oluyor

''Variste genetik faktörler çok önemli. İstatistikler bize şunu gösteriyor. Anne babasında varis olmayan bireylerin bacaklarında varis oluşma oranı % 20 civarında. Ailede yani anne babada varis görüldüğü zaman bu oran artıyor. Ebeveynlerin sadece birinde varis sorunu varsa onların kız çocuklarında görülme oranı %60 , erkek çocuklarında görülme oranı %20 olarak dikkat çekiyor. Şayet anne babanın her ikisinde de varis varsa çocuklarında cinsiyetinden bağımsız olarak %90 oranında aynı sorun ortaya çıkıyor.

Her 10 kadının 7'sinde varis var

Varislerin erkekler ve kadınlar arasındaki dağılımına bakacak olursak her 3 varisli bireyin 2'si kadın, 1'i erkek olarak oranlanıyor. Günümüzde sadece kadınlar arasında bir oranlama yapılacak olursa 10 kadından 7'si varis sorunu yaşıyor. Bu rakam tüm sağlık sorunları içindeki yeri değerlendirildiğinde de oldukça yüksek bir rakamsal veri.

Çocuk sayısı arttıkça varis görülme oranı da artıyor

Kadınlarda hamilelik, menapoz, hormonal oynamalar varisin görülmesinde doğrudan etkili oluyor. Hamilelik sayısına göre oran da artıyor. Örneğin hiç hamile kalmamış birinde varis görülme oranı %20-25'lerdeyken, 4 çocuğu olanlarda varis görülme yüzde 60'lara ulaşıyor.

Her yaşta varis görülebiliyor

Bu bir yaşlı hastalığı değil. Çocuk yaşlarda da varis görülebiliyor. Ancak oran verecek olursak 50 yaşın altındaki bireylerde varis görülme oranı %25, 60 yaşın üzerinde varis görülme oranı ise % 46 civarında.