Online diyet sahiden yararlı mı?

Günümüzün yaşam koşturmacasında nakti vakte çeviremediğimizden tüm uygulamalar gibi diyet danışmanlığının da daha pratik ve ulaşılabilir bir yolu olmalıydı. Her diyetisyenin sağlıklı beslenmeyi öğrenmek isteyenlere, zayıflamak isteyenlere, kilo almak isteyenlere, sporculara, hastalıklara özgü beslenmesi gerekenlere en önemli öğretisi diyetin ‘sürdürülebilir’ olmasıdır. Daha görüşmeleri bile sürdürülebilir kılamadığımızdan diyetlerin başarı oranları düşüyordu. Tam bu noktada online danışmanlık sistemi birçok kişi için hayat kurtarıcı oldu. Çünkü yol için zaman ayırmanıza gerek kalmadan, her nerede olursanız olun, mesai saatlerine bakmaksızın telefonunuzda ulaşabileceğiniz bir diyetisyeniniz var.

Anlayacağınız üzere online danışmanlık ve yüz yüze danışmanlık arasındaki tek fark; diyetisyeninizi canlı canlı bir klinikte değil de görüntülü veya sesli aramalar yoluyla telefon ekranında görüyor olmak.

“Diyetisyenimin ofisine gitmeyeceksem nasıl tartılacağım?”

Akıllara direkt bu soru geliyor. Kilo denetimine (kilo alma veya vermeye) yönelik diyetlerde bizim için birincil önem taşıyan gösterge sizin vücudunuzun yer çekiminin etkisiyle dünyanın yüzeyine uyguladığı basınç değil. Demem o ki ultra hassas, yüzde yüz doğruluk payı olan bir tartıya ihtiyacınız yok. Diyet süresi boyunca asıl değerlendirdiğimiz gösterge; iki tartı sonucunuz arasındaki fark. İsterseniz siz 5 kilo daha fazla veya 5 kilo daha az gösteren bir tartıyla tartılın. Bir sonraki ölçümde de aynı tartıyla tartıldığınız sürece problem olmayacaktır. Evet online diyet danışmanlığında profesyonel bir tartı ölçümü kullanılmıyor ama siz diyetisyeninizin size ilettiği koşullarda, aynı tartıyla ve benzer şartlar altında tartıldığınız sürece ister ev tartısı ister profesyonel tartıyla tartılabilirsiniz. Diyetiniz için bu bir problem teşkil etmez.

“Diyetisyenimi görmeden ciddiye almayabilirim”

Diyet sürecinde diyetisyen “Bunu neden yedin, bunu neden yapmadın?” diyerek elinde maşa sizi kovalayan kişi değildir. Diyete yeni başlayan kişilerin diyetisyeni yüz yüze görmekten çok diyetisyenle iletişimde kalmaya ihtiyacı var. Online diyet danışmanlığında günlük mesajlaşma desteği; günlük hayatta karşılaşılan farklı durumlara özgü çözüm önerileri ve anlık diyetisyen desteği sağladığı için hem diyete yeni başlayanların motivasyonunu destekler hem de 1-1.5 saatlik bir randevu süresinde bahsedilemeyecek kadar çok konu üzerinde konuşulup eğitim verilebilir.

Online diyet kimler için uygun?

Her yaş grubundan ve her meslekten bireyler online danışmanlık sistemine başvurabilir. İhtiyacınız olan tek şey internet bağlantısı olan bir telefon veya bilgisayar.

Her nasıl bir diyet sistemi içerisinde olursanız olun en önemli unsurun tartıdaki rakamlar değil, sağlığınız olduğunu lütfen unutmayın.