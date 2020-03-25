Kulak iltihabına ne iyi gelir? Kulak iltihabı neden olur ve nasıl geçer?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Kulak iltihabı zamanında kurutulmadığında kronik sorunlara yol açabilir. 4 günü aşan iltihaplanmalarda mutlaka doktora gitmeli ve durumunuzu aktarmalısınız.

Kulak İltihabına Ne İyi Gelir?

İşitme kaybına kadar yol açabilen bu sorunu önlemek için uygulanabilecek bazı tedavi yöntemleri şu şekilde sıralanabilir.

Soğan Suyu: Kulak iltihabını önlemek için etkili olduğu belirtilen soğan suyu uygulaması, eski dönemlerde sıklıkla tercih edilmiştir. Ilık soğan suyunu, 2 damla olarak iltihap oluşan kulağa damlatabilirsiniz.

Sarımsak Suyu: Soğan kadar iltihap kurutucu etkisi olduğu belirtilen sarımsağın suyunu çıkararak, kulağınıza damlalar şeklinde koyabilirsiniz.

Bu iki yol, kulak iltihabını kurutmak için etkili sayılabilir. Ancak her şeyden daha önemlisi kulak iltihabı sorununda uzman görüşüne başvurmanız olacaktır. Zaman kaybetmeden, kulak iltihabına neden olan sorunu öğrenmek için doktora başvurabilirsiniz.

Kulak İltihabı Neden Olur?

Kulakta meydana gelen iltihap sorunu genellikle bakterilerden kaynaklıdır. Kulakta meydana gelen enfeksiyon genellikle kendisini soğuk algınlığı olarak gösterir. Burun akıntısı, boğazda yanma ve diğer enfeksiyon belirtileri, kulak iltihabına eşlik eder.

- Boğazda meydana gelen enfeksiyon, kulak bölgesinde de iltihaplanma oluşmasına neden olabilir.

- Kulak bölgesine alınan darbeler, burada iltihaplanmalar meydana gelmesine neden olabilir.

Kulakta iltihap meydana geldiğinde uzman doktora danışılmalıdır. Kulak Burun Boğaz bölümü iltihaplanma yaşandığından gidilecek doktordur.

Kulak İltihabı Nasıl Geçer?

Kulak iltihabı yaşayan bireylerde uzmanlar genellikle iltihap kurutucu ilaçlara başvururlar. Bunlar damla veya tabletler şeklinde alınan ilaçlar olabilir. Kulak iltihabını geçirmek için uygulanacak bu yöntemlerin yanında bazı doğal tedavi yöntemlerine başvurulabilir. Yukarıda soğan ve sarımsak suyu ile yapılabilecek tedavi yöntemlerinden bahsettik. Bunların haricinde, zeytinyağı iltihaba bağlı ağrının dinmesine yardımcı olabilir.

Kulak iltihabını geçirmenin en önemli yolu, ona karşı önlemler almaktır. Kulağınıza zarar verebilecek ortamlardan kaçınmanız ve doktora başvurmanız, bu etkili önlemler arasındadır. Doktorunuzun size reçete edeceği ilaçları, düzenli olarak kullanmanız, kulak iltihabını engellemenin başlıca yolları arasında yer alır.

Kulak İltihabı Belirtileri Nelerdir?

Kulak iltihabı oluşumu, kendisini bu bölgede ağrı ve ses kayıpları şeklinde gösterir. Bunların yanında başka belirtiler görülebilir. Özellikle çocuklarda görülen bu belirtiler aşağıdaki gibidir.

- Kulakta ağrı meydana gelmesi. Bu ağrı genellikle yatış pozisyonuna geçildiğinde artış gösterir.

- Uyumaya geçişte zorluklar yaşanması, kulak iltihaplanmasının önemli belirtileri arasında bulunur.

- Normalden daha fazla ağlama. Bu belirti genellikle çocuklarda kendini belli eden bir durumdur.

- Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda görülen bir durumda yaşanan denge kayıplarıdır. Denge bozuklukları, kişide belli problemlere yol açabilir.

- Baş ağrıları ve kulakta meydana gelen akıntılar, kulak iltihabının önemli belirtileri arasında bulunur.

- İştahsızlık ve diğer bölgelerde sürekli enfeksiyon problemleri yaşanması, kulak iltihabı sorunları içerisinde bulunur.

Kulak İltihabı İçin Neler Yapılabilir?

Kulak iltihabı belirtileri yetişkin veya çocuklarda görüldüğünde, yani bu durum belirtilerle kendisini gösterdiğinde, panik yapılmaması gerekir. Ardından, Kulak Burun Boğaz doktoruna başvurarak muayene olunması gerekir. Kulak iltihaplanması doktor tarafından teşhis edildikten sonra, uzmanlar ilaç tedavisine başlayabilirler. Doktorun sunacağı ilaç tedavisine riayet edilmeli ve sorun çözülene kadar bu yapılmalıdır.

Kulak iltihaplanması, sıkıntı veren ancak çözümü olan bir rahatsızlık olduğundan, uzmanlar kişinin zaman kaybı yapmaması gerektiğini aktarırlar.