Hazırlaması kolay, faydası çok! Badem sütü bakın nelere iyi geliyor?

Badem sütü inek, keçi vb. hiçbir hayvandan elde edilmeyen, hayvansal bazlı olmayan bir süt çeşididir.

Badem sütünü kimler tüketmeli?

Genellikle inek sütü alerjisi olanlar, ya da inek sütü tüketmek istemeyenler, laktoz intoleransı olanlar, koyu/keçi sütünü sindiremeyenler, veganlar tarafından tüketilebilecek sağlıklı bir süt alternatiftir. Fakat hoş aroması, lezzeti ve faydaları dolayısıyla herkes tarafından içilebilir, tüketiminin hiçbir zararı yoktur.

İnek sütünden daha mı faydalı?

İşin sayısal kısmına bakacak olursak, yaklaşık 72 badem (86 gram) ile 250 ml kadar badem sütü elde edebilirsiniz. 100 ml badem ve inek sütünü kıyasladığımızda:



İnek sütü; 64 kcal, 3,39 g protein, 3,39 g yağ, 4,66 g karbonhidrat, 127 mg kalsiyum içerir.

Badem sütüyse; 20 kcal, 0,45 g protein, 1,56 g yağ, 0,89 g karbonhidrat barındırır. Ev yapımıysa kalsiyum içermez ama piyasadaki birçok badem sütü kalsiyum ile zenginleştirildiği için yaklaşık 90 mg kadar kalsiyum içerir.



Kalorisinin daha düşük olması nedeniyle zayıflamak isteyen bireyler tarafından popüler kahvecilerde sıklıkla tercih edilir. Badem sütü için inek sütünden daha zararlı veya daha faydalı diyemeyiz ama günlük süt tüketiminiz çok düşükse “hiç yoktan iyidir” diyerek protein alımınızı, hatta zenginleştirilmiş badem sütü tüketiyorsanız kalsiyum alımınızı desteklediğini söyleyebiliriz. Badem tüm yağlı tohumlar gibi E vitamininden zengin bir besindir. Günde iki üç bardak badem sütü içmek günlük E vitamini ihtiyacınızı karşılamaya yeterli olacaktır.

Badem sütünün faydaları

Özetle badem sütü;

Düşük kalorilidir.

E vitamininden zengindir.

Kan şekerinin dengelenmesine (şeker eklenmemişse) yardımcı olur.

Laktoz intoleransı olan bireyler rahatça tüketebilir.

Hayvansal gıda içermez, bitkisel bazlıdır.

Zenginleştirilmiş badem sütü, kemik sağlığını geliştir ve korur.

Kalp hastalıkları riskini azaltır.

Badem sütü evde kolayca nasıl yapılır?

1 su bardağı çiğ badem

2 su bardağı su

Kakao, tarçın, vanilya vb. (isterseniz)

Rondo

Tülbent

Bademleri bir gece öncesinden iki bardak suyun içinde bekletin. Bekleyen bademlerin kolayca kabuğunu soyun ki süte acılık vermesin. Kabuğu soyulmuş bademler ve bekletme suyunu rondoda homojen bir kıvam elde edene kadar çekin. Eğer sade badem sütü yapmak isterseniz tamam ama ben tadını seviyorum derseniz kakao, tarçın, vanilya gibi baharatlardan birini veya birkaçını ekleyerek sütü aromalandırabilirsiniz. Son olarak temiz bir tülbent yardımıyla süzün. Süt kabınıza geçerken badem posası tülbentte kalacaktır.

İşte badem sütünüz hazır, tülbentteki posayı atmayıp kurutarak yulaf lapalarına, keklere, kurabiyelere, salata soslarına ekleyebilirsiniz. Dondurma ve granola yapımında da kullanabilirsiniz.