Göz kızarıklığına ne iyi gelir? Göz kızarıklığı nasıl geçer ve neden olur?

Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır, kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Günlük hayatta iş hayatının yorucu temposu ve çevresel faktörler insan sağlığını doğrudan etkilemektedir. Göz hastalıklarında en sık ortaya çıkan belirtiler kızarıklık, kanlanma, kaşıntı, şişlik, ağrı ve bulanık görmedir.

Göz Kızarıklığı Neden Olur?

Göz kızarıklığı, göz beyazının üzerini örten şeffaf tabaka olan konjunktiva damarlarının genişlemesi sonucu oluşmaktadır. Zamanında tedavi edilmeyen enfeksiyonun, gözün iç katmanlarına yayılarak ciddi görme kayıplarına sebep olabileceği uzmanlar tarafından uyarı ve bilgilendirme amaçlı belirtilmektedir.

Kızarıklığın altında yatan neden mikrobik ise antibiyotikli damlalar, göz kuruluğundan kaynaklıyorsa suni gözyaşı preparatları, alerji durumundan dolayı göz kızarıklığı oluyorsa antialerjik damlalar verilmektedir. Tedavi sonucunda gözdeki kızarıklıklar ortadan kaybolmaktadır. Göz kızarıklığına neden olan etken kimyasal bir sıvı ya da gazın gelmesi ise hızlı hareket edilmesi gerekir. Göz ve çevresi bol su ile yıkanmalıdır. Sonrasında ise en yakın sağlık merkezine başvurulması gerekir.

Göz kızarıklığına neden olan diğer etkenler; göze yabancı bir cismin kaçması, kontak lens kullanımı, göz tansiyonu olarak sayılabilir. Kızarıklık, geçirilen bir travma sonrasında da başlayabilmektedir.

Göz Kızarıklığı Nasıl Geçer?

Göz enfeksiyonu geçiren biri ile temas ettikten sonra ellerin mutlaka yıkanması gerekir. Göz makyajı temizlenmeden uyumamalıdır. Alkol ve sigara tüketimi de göz kızarıklığına yol açar. Bunların tüketilmemesi veya tüketiminin azaltılması göz kızarıklığının geçmesine yardımcı olacaktır. Uzun saat bilgisayar kullanılıyorsa, bu uzun süreler azaltılmalı ve düzenli aralıklarla gözler mutlaka dinlendirilmelidir. Göze bir şey kaçması halinde yüzün hemen yıkanması önerilmektedir. Göz kızarıklığının geçmesi için doktorun verdiği ilaçların kullanımı etkili yöntemlerdir.

Göz Kızarıklığına Ne İyi Gelir?

Evde uygulanabilecek göz kızarıklığına iyi gelen tedavi yöntemleri vardır. Bunlar;

- Bir bardak suya bir çay kaşığı rezene tohumu eklendikten sonra 15 dakikalık kaynama süresi bırakılır. Kaynatıp ılıdıktan sonra bir pamuk, hazırlanan suya batırılarak 15 dakika seanslarla gözde bekletilir.

- Küçük pamuklar, soğuk süt ile ıslatılır. Bu pamuklar, göz kapağının üzerinde bir süre bekletilir.

- Buz küpleri, kağıt havlunun içine sarılır. Kapalı gözün üzerine uygulama yapılır.

- Kullanılan papatya çayı, yeşil çay poşetleri ılıdıktan sonra gözde bekletilir. Kızarıklık ve kanlanmaya iyi geldiği belirtilmektedir.

- Elma, salatalık ve patatesin yatıştırıcı özellikleri bilinmektedir. Gözlerin iyileşmesine, yorgunluğuna, kızarıklığına karşı önemli bir bitkisel tedavidir. Dilimlenen soğuk dilim salatalıkları, 10 veya 15 dakika gözde bekletilir. Aynı işlem, elma ve patates içinde uygulanmaktadır.

Bitkisel tedavi yöntemleri ile birlikte uzman bir göz doktoruna gidilerek göz muayenesi yaptırılmalıdır. Göz doktorları, gerekli görürlerse ilaç tedavisine başlatabilirler. Mikrobik göz kızarıklıklarından korunmak için; enfeksiyon taşıyan kişilerden uzak durulmalı, bu kişilerle havlu ve benzeri şahsi eşyaları kullanmaktan kaçınılmalı, hijyen kurallarına uyulmalı, dış mekanlardan gelindiği zaman eller mutlaka yıkanmalıdır.

Göz Kanlanmasının Görülmesinin Nedenleri

Göz kanlanmasının bilinen nedenleri; şiddetli öksürük, kuvvetli bir şekilde hapşırma, kabızlık, kusma, C vitamini eksikliği, sıtma ve grip gibi hastalıklar, teknolojik alet kullanımıdır. Gözde kanlanma parlak kırmızılık ile ortaya çıkmaktadır.

Bu kızarıklık, göz akında yani gözün beyaz kısmında görülür. Normal bir göz kanlanmasında, kan gözün dışına çıkmamaktadır. İlk yirmi dört saat gözdeki leke büyüyebilmektedir. Bu leke, bir iki hafta içinde küçülmekte ve kaybolmaktadır. Göz kanlanmasının nedeni kesin öğrenilmek isteniyorsa mutlaka doktora başvurulmalıdır.