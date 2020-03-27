Diz ağrısı neden olur?

Günlük yaşantımız içinde çokça şikâyet alınan durumlardan bir tanesi de diz ağrısı. Bu ağrı şikayetine neden olabilecek durumlara göz atacak olursak; diz eklemi içindeki dokular ve eklemi çevreleyen kaslar, keseler, bağlar ve dokular, kiriş olabilir.

Akut diz ağrısı sıkıntısı genel olarak travma neticesinde olabilir. Kronik diz ağrısı şikâyeti ise daha çok romatizmaya bağlı durumlardan kaynaklıdır.

Kişi ağrı şikayetini ağrının nedenine göre diz kapağının kendinde, önünde veya arkasında hissedebilir.

Diz ağrılarına bağ yaralanmaları da neden olabilir. Bağ yaralanmaları genel itibariyle travma neticesine meydana gelir. Bu durum sporcularda fazla görülen bir durumdur. Tekrar eden bu rahatsızlık nedeniyle kireçlenme meydana gelebilir ve ağrıya neden olabilir.

Ön çapraz bağlardaki hasar en önemli diz ağrısı nedenlerindendir. Ön çapraz bağ yaralanması beraberinde iç yan bağ problemi ve iç menüsküs yaralanması da ağrıya neden olabilir.

Diz kiriş kılıfı iltihaplanması ağrı nedenlerindendir. Bu durum romatizma kaynaklı olabilir. Kese iltihabı da ayrı bir ağrı nedenidir. Sürtünmeyi engelleyen bu keselerin iltihabi durumu ağrı oluşturur. Diz kıkırdaklarında meydana gelebilecek kırıklar nedeniyle de ağrı hissedilir.

Ağrıya neden olabilecek durumlar arasında Eklem Faresi adı verilen ve serbest cisim olarak bilinen oluşumda yer alır. Bu durum dizde kilitlenmeye neden olur. Görüntüleme yöntemleri ile tespit edilebilir.

Bu durumlara ek olarak diz kapağı çıkması, doku canlılığını kaybetmesi, stres kırığı, yağ yastıkçığı sendromu ve kireçlenme gibi durumlarda ağrı nedenleridir.