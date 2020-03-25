Badem göz estetiği ile yepyeni bakışlar

Güzellik kişiden kişiye değişen öznel bir tanım olsa da bazı güzellik ölçütleri, bilimsel ölçülerle belirlenmiştir. Ruhumuzun aynası olan gözler de bilimin güzellik tanımından nasibini almıştır. Bilimsel ölçütlere göre göz estetiği; dış köşesi, iç köşesine göre 4 derece daha yukarıda olmalıdır. Yani hafif yukarıya kalkık, çekik gözler daha güzel kabul edilir.

Güzel gözler halk arasında ‘badem göz’ olarak anılır. İnanışa göre hafif yukarıya çekik, iri gözler daha anlamlı bakışlara sahiptir. Herkesin güzellik anlayışı farklı olsa da badem göz estetiği talep edilen estetik prosedürler arasında baş sıralarda yer alır.

Badem göz estetiği nasıl yapılır?

Badem göz estetiği oldukça minimal cerrahi tekniklerin kullanıldığı cerrahi bir uygulamadır. Gözün dış köşesine minik bir kesi açılır ve bu kesi sayesinde göz biraz daha yukarıya çekilir ve özel olarak geliştirilmiş incecik iplerle 3-4 dikiş atılarak dikilir. Bandaj değil, sadece ufak bir streç kullanılır. Operasyondan 3-4 gün sonra dikişler alınır. Kullanılan özel teknik sayesinde belirgin iz de kalmaz.

Bu yukarıya doğru çekme işlemi kişinin yüz hatlarına göre yapılır. Her estetik gibi göz estetiği de kişiye özeldir.

Badem göz estetiği 25-45 yaş arasındaki kadınlara uygulanır ve yapıldığı kişiye daha derin bakışlar kazandırır. Aynı zamanda kişiye daha dinç bir görüntü de sağlar.

İyileşme süreci

Operasyondan sonra genellikle hastanede kalınması gerekmez. Yalnız önlem için operasyondan sonra birkaç saat gözlem altında bulunulması gerekebilir. İşlemden 2 gün sonra yüz yıkanabilir. Bir hafta yüzü çok eğmemeye, çok ağır aktiviteler yapmamaya dikkat edilmelidir.