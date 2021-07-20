Duygu isminin anlamı nedir? Duygu ne demek? Duygu adının özellikleri, analizi ve kökeni
Duyumsamak ile aynı kökten türeyen Duygu ismi öz Türkçedir. İnsanın duyu organları ile algıladığı her şeyin iç dünyasındaki yansımasına duygu denir. Duygular olumlu ve olumsuz olarak ikiye ayrılır. Sevgi, özlem sadakat, güven olumlu; kin, nefret, sıkıntı ve şüphe ise olumsuz duygulara örnek olarak gösterilebilir. Duygu isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Ülkemizde yaklaşık 85 bin kişi Duygu ismini taşımaktadır.
Duygu İsminin Anlamı Nedir? Duygu Ne Demek?
Duygu isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Kişinin izlenimleri ve yaşadıkları doğrultusunda iç dünyasında yaşanan değişimlerden her biri.
İkinci Anlamı: Bir nesne ya da olayın duyu organlarıyla algılanması sonucu oluşan his.
Üçüncü Anlamı: Bireyin belli başlı olaylara karşı gösterdiği anlık tepki
Duygu İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 3
Renk sembolü: Yeşil
Duygu İsminin Analizi
Harf analizine göre Duygu isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Gelenekçi bir yanı olsa da kendisine mantıklı gelen yeniliklere açıktır.
2- Ketumdur. Hissettiklerini herkese anlatmaz.
Duygu Adının Kökeni
İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bu yana kullanılan Duygu ismi Öz Türkçedir.
Duygu İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Dilara
2- Derya
3- Deniz
4- Didem
5- İlayda
6- Naz
7- Özge
8- Funda
9- Çisem
10- Esra
Duygu İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Duygu ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.