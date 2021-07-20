Duygu isminin anlamı nedir? Duygu ne demek? Duygu adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 85 bin kişi Duygu ismini taşımaktadır.

Duygu İsminin Anlamı Nedir? Duygu Ne Demek?

Duygu isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Kişinin izlenimleri ve yaşadıkları doğrultusunda iç dünyasında yaşanan değişimlerden her biri.

İkinci Anlamı: Bir nesne ya da olayın duyu organlarıyla algılanması sonucu oluşan his.

Üçüncü Anlamı: Bireyin belli başlı olaylara karşı gösterdiği anlık tepki

Duygu İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 3

Renk sembolü: Yeşil

Duygu İsminin Analizi

Harf analizine göre Duygu isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Gelenekçi bir yanı olsa da kendisine mantıklı gelen yeniliklere açıktır.

2- Ketumdur. Hissettiklerini herkese anlatmaz.

Duygu Adının Kökeni

İslamiyet öncesi Türk devletlerinden bu yana kullanılan Duygu ismi Öz Türkçedir.

Duygu İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Dilara

2- Derya

3- Deniz

4- Didem

5- İlayda

6- Naz

7- Özge

8- Funda

9- Çisem

10- Esra

Duygu İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Duygu ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.