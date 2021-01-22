Diş sağlığınız için vazgeçmeniz gereken alışkanlıklar

Pek çoğumuz dişlerimizi etkileyeceğini düşünmeden bazı şeyler yaparız. Kısa vadede olmasa da uzun vadede dişlerinize zarar verebilecek bu alışkanlıklardan bir an önce kurtulmalı ve dişlerinize iyi bakmalısınız.

Koyu içecekler tüketmek

Kahve, siyah çay gibi içecekler dişlerinizin sararmasına neden olabilir. Bu içecekleri tamamen hayatımızdan çıkarmak değil de kullanımı en aza indirmek çok önemli.

Yanlış diş fırçalamak

-Dişlerinizi çok sert fırçalamayın. Bu dişlerinize, diş etlerinize zarar verebilir ve diş hassasiyetine neden olabilir.

-Dişlerinizi küçük dairesel hareketlerle fırçalayın. Fırçalama işlemini yaklaşık 2 dakika sürdürün ve ulaşılması zor noktalara da ulaştığınızdan emin olun.

-Yemekten hemen sonra dişlerinizi fırçalamayın. Asit içeren yiyecekler diş minesini zayıflatabilir. Bu nedenle fırçalamak ona zarar verebilir ve asidin dişlere daha da derinlemesine girmesine neden olabilir.

-Tek bir diş fırçasını çok uzun süre kullanmayın. Aksi takdirde daha az etkili olacaktır.

Dişlerle bir şeyi açmak

Dişlerinizi şişeyi açmak veya bir etiketi koparmak için bir araç olarak kullanmayın. Bu durum dişlerinizin kırılmasına neden olabileceğinden kesinlikle iyi değil.

Hatalı diş ipi kullanmak

Diş ipi kullanmak, diş eti hastalığını önleyerek yiyecek ve plak parçalarını çıkarmaya yardımcı olabilir. Bazı insanlar diş iplerini yanlış kullanarak, plağı diş etlerinin altına iterler.

Sürekli atıştırmak

Sık sık ara öğünler yerseniz, gıdalardaki asidin dişlerinizle temas etmesi ve dişlere zarar vererek çürüklere neden olması için daha fazla müsaade etmiş olursunuz.

Çok sık beyazlatmak

Dişlerinizi beyazlatmanın en güvenli yolu uzman bir diş hekimine gitmek. Beyazlatma ürünü almaya karar verirseniz ve işlemi kendi başınıza yaparsanız, nasıl doğru yapılacağını bildiğinizden emin olun. Aksi takdirde diş hassasiyetiniz artabilir ve hatta diş etlerinizi yakabilirsiniz. Özellikle diş çürüğü veya diş eti hastalığı gibi diş sorunlarınız varsa önce diş hekiminize danışın.