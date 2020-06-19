Diş eti kanamalarına dikkat! Bu belirtiler varsa...

Dişlerimizi fırçalarken karşılaştığımız diş eti kanamaları bizi oldukça tedirgin eder. Peki bunun sebebi nedir ve nasıl tedavi edilir? Diş eti hastalıklarının belirtileri nelerdir? İşte diş eti kanamalarıyla ilgili merak edilenler...

Diş eti neden kanar?



Diş Hekimi Denizhan Uzunpınar, "Diş eti hastalığı derece derece değişmektedir. En basiti diş eti kanamasıdır. Bu size bağlıdır çünkü ağız bakımınızı doğru ve sürekli olarak yapmanız gerekir. Aksi halde diş diplerinde biriken plaklar diş eti kanamasına yol açar ve her fırçaladığınızda kanama olur. Artık diş hekimine gidip diş temizliği yaptırmanız gerekir" dedi.



Diş eti kanaması için ne yapmalı?

Diş eti hastalıklarından bir diğeri de kronik devam eden sorunlardır. Diş eti kanaması ile başlayıp devamında diş köklerine yerleşen bakterilerin şikayet oluşturduğu diş eti rahatsızlığıdır. Bunun için hekime başvurup mutlaka diş kökü temizliği denilen küretaj işlemini yaptırmak gerekir. Daha ileri aşama artık akut ve genel diş eti hastalığı olan ve sadece size bağlı olmayan hastalık çeşididir.

Diş eti kanaması tedavisi nasıl olur?

Bunun sebebi de yerleşik olarak ağızda yaşayan bakterilerin diş, diş eti döneme kemiği ve yumuşak dokularda harabiyete yol açan bir problemdir. Bunun için hiç gecikmeden diş hekimine gitmeniz gerekir. Önce bir antibiyotik verilir ve sonraki seansta tüm diş etleri ve dokular temizlenir.

Diş eti hastalıklarında ilk belirti nedir?

Aslında diş eti hastalıkların ilk belirtisi diş eti kanamasıdır. Diş etiniz fırçalarken, ısırma ve koparma esnasında ya da kendiliğinden kanar. Diş eti kızarık, şiş ve parlak yüzeylidir. Çoğu zaman bu belirtilere ağız kokusu diş eti çekilmesi kanama hissi dişlerde sallanma ve hassasiyet de eşlik eder.

Diş eti hastalığı sigara kullanan hastalarda kanama belirtisini göstermez. Bu yüzden sigara kullanan hastalar kanama gözlemedikleri için diş eti hastalığının farkında olmayabilirler. Hastalık daha sinsi ilerler. Hasta diş eti çekilmesinde ya da dişleri sallandığında sorunu farkeder. Eğer bu şikayetlerden en az biri ya da daha fazlasına sahipseniz lütfen Periodontoloji Uzmanına görünün.