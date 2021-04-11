Dereotu Kürü Nedir Ve Nasıl Yapılır? Dereotu Kürü Faydaları Ve Tarifi

Dereotu anavatanı Asya ve Güney Avrupa olarak bilinen maydanozgiller ailesine ait otsu bir bitkidir. Yabani halde doğada bulunabildiği gibi faydaları ve lezzeti nedeniyle yetiştiriciliği de yapılmaktadır.



Dereotu Kürü Nedir?



Ana maddesi dereotu olan sağlık açısından faydalı bir uygulamadır. Dereotunun sağlık üzerindeki etkilerinden faydalanmak için bitkinin kendisini tüketmek düzenli olarak belli bir miktarda tüketmek gerekir. Ayrıca dereotu kürü özel olarak hazırlanmış bir karışım olarak da hazırlanabilir. Hazırlanan karışımın belli miktarlarda düzenli olarak tüketilmesi ile yapılmaktadır.



Dereotu Kürü Ne İşe Yarar?



Dereotu kürü öncelikle tiroid seviyesini düzenlemekte oldukça etkilidir. Eğer tiroid bezleriniz düzensiz çalışıyorsa dereotu kürü etkili bir düzenleyicidir. Tiroid bezinizin yavaş ya da hızlı çalışması fark etmeksizin doğru dengeyi sağlamak için dereotu kürünü uygulayabilirsiniz. Bunun dışında birçok faydası olan dereotu kürü hemoroidi önlemek, ishali tedavi etmek basur sorunlarının hafifletilmesi içinde uygulanmaktadır.



Dereotu Kürü Neye İyi Gelir?



Dereotu kürünü uygulayarak birçok rahatsızlığın etkilerini yok edebilir, bazı hastalıklardan ise korunma sağlayabilirsiniz. Sağlık üzerinde olumlu etkiler bırakan basit şekilde hazırlanan dereotu kürünü uygulayarak faydalanabilirsiniz. Dereotu kürü;

-Tiroid seviyesini düzenler.

-Hemoroidi önler.

-Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını destekler.

-Ağız içindeki bakterilerin yok edilmesinde önemlidir.

-Gaz problemlerinin oluşmasını önler

-İshal tedavisinde faydalıdır.

-Diyabetin kontrolünü sağlar.

-Antioksidan bir besindir. Kansere karşı önleyicidir.

-Bağışıklığın güçlenmesi üzerinde etkilidir.

-Kemik yapısının güçlenmesi üzerinde önemlidir.

-Hormon düzenleyici olarak etkilidir.

-Yağ yakılmasını hızlandırarak kilo vermede yardımcıdır.

-Adet düzenlenmesinde etkilidir.

-Anne sütünü arttırır.

Dereotu Kürü Nasıl Yapılır? Dereotu Kürü Tarifi



Dereotu kürünü iki farklı şekilde uygulayabilirsiniz. Dereotu küründe mutlaka taze dereotu kullanmaya özen gösterilmelidir. İlk kür olarak uygulama günde 3 kez aç karnına yemek öncesi yapılması tavsiye edilmektedir. Yemeklerden en az 15 dakika önce olmak kaydıyla 1 yemek kaşığı dereotu çiğnenerek su yardımı ile yutulmalıdır. Dereotu küründen fayda görebilmek için günde 3 kez aralıksız olarak 3 ay devam etmek gereklidir. Özellikle tiroid dengelenmesi açısından kürün doğru şekilde uygulanması önemlidir.



Detoks olarak dereotu kürünü uygulamak isteyenler için ise dereotu kürü tarifini sizler için araştırdık. Kürün hazırlanması için gerekli malzemeler;

-15 Dal taze dereotu

-15 dal taze maydanoz

-1 adet limon

-1 adet maden suyu (sade olmalı aromalı maden sularını bu kürde kullanmayınız)

Hazırlanışı;



Dereotu, maydanoz ve limonu güzelce yıkayınız. Tüm malzemeyi hafif parçalayarak blender yardımıyla biraz çekin. Daha sonra üzerine 1 şişe sade maden suyunu ilave ederek bir süre daha çırpmaya devam edin. Sonrasından isterseniz süzerek isterseniz süzmeden tüketmeye başlayabilirsiniz.



Dereotu kürünü sabah ve akşam olmak üzere aç karnına günde 2 kez uygulayabilirsiniz. Bu kürle dereotunun sağlığa olan etkilerinden faydalanırken aynı zamanda metabolizmanın hızlanmasına da yardımcı olunmaktadır.



Dereotu Kürü Faydaları



Dereotu kürünü düzenli olarak uygulamanın birçok faydası bulunmaktadır. Kür iki ayrı basit şekilde uygulanabilir. Metabolizmayı hızlandırıcı etkisi için sıvı kürü tercih etmek daha etkili bir sonuç vermektedir. Dereotu kürünü kullanarak tiroid dengenizi düzenleyebilir, bağışıklığınızı güçlendirebilir ve metabolizmanızın hızlandırılmasını sağlayabilirsiniz.



Dereotu Kürü Kullanımı



Dereotu doğal bir ürün olsa da yine de kürde belirtilen miktarları aşmamak önemlidir. Her üründe olduğu gibi kararında tüketmek faydalı aşırı tüketimi ise zararlı olabilir.