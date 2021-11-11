Değerli Taş İsimleri Ve Anlamları Nelerdir? Değerli Taşların Özellikleri Ve Listesi

Tarih ve arkeoloji bize, değerli taşların, onları nehir yataklarından veya kumlu kıyılardan ilk kez kopardığımızdan beri güzellikleri kadar manevi güçleri için de takdir edildiğini söyleyebilir.



Değerli Taş İsimleri ve Anlamları Nelerdir?



Eski Mısırlılar, Asurlular, Yunanlılar ve Romalılar sadece günlük kullanım için değil, öbür dünyaya yolculuk için lapis lazuli, akik, kehribar, akik ve kuvarstan yapılmış koruyucu muskalar, kolyeler ve bileziklerle kendilerini donatmışlardır. Endüstriyel çağın ve modern tıbbın gelişiyle, değerli taşların güçleri ikinci plana atılmıştır. Ancak, günümüzde tarihin herhangi bir zamanından daha popüler hale gelmişlerdir.



En pragmatik ve gerçekçi insanlar bile 'Şans'a inanmaktan kendini alamaz. Bedeninizde veya ruhunuzda herhangi bir rahatsızlığınız varsa, değerli taşların şifasından kendinizi alı koymamalısınız. Değerli taşların etkileri rengine ve doğum haritasına göre değişmektedir. En çok bilinen doğal ve değerli taşlar;

Akik,

Akuamarin,

Firuze,

Ametist,

Safir,

Topaz,

Zümrüt,

Yakut,

Elmas,

Opal gibi taşlardır.

Değerli Taşların İsimleri ve Özellikleri Nelerdir?



Akik: Akikler toprak taşlarıdır. Genel olarak, akik nazik, besleyici ve güçlendiricidir. Onlarla çalışmak diğer birçok değerli taştan daha az yoğundur ve dengeleyici özelliğe sahiptir.



Akuamarin: Akuamarin su ile ilişkilidir. Soğutma enerjisi öfkeyi sakinleştirebilir ve rahat ama uyanık bir zihin durumu yaratmaya yardımcı olur.



Ametist: Güzel mor ametist, mücevherat için en popüler değerli taşlardan biridir ve kristal şifa ile en çok ilişkili olanıdır. Koruma, sezgi, maneviyat ve kötü alışkanlıkları veya bağımlılıkları değiştirmeye yardımcı olmak için kullanılır.



Amber (Kehribar): Amber, güneşin, sıcaklığın ve refahın enerjisini taşır. Hastalıktan kurtulan veya teselliye ihtiyacı olan insanlar için besleyici ve iyidir. Negatif veya durgun enerjileri, güneşli bir günün ruhları yükselttiği gibi pozitif enerjiye dönüştürebilir.



Sitrin: Hayallerinizi gerçekleştirmek için önce ne olduklarını bilmeniz gerekir. Sitrin, hem hayal gücünüzü hem de iradenizi harekete geçirerek, ne istediğinizi net bir şekilde tasavvur etmenize yardımcı olur ve ardından bunu görmeniz için size kalıcılık verir.



Elmas: Elmaslar, dünyada iyilik için bir güç olmak için adım atmayı ve gerçek gücünüze adım atmayı, yani ruhsal kaderinizi kabul etmeyi ve gerçekleştirmeyi teşvik eder.



Zümrüt: Zümrüt, kalp çakrasının saf bir aktivatörüdür. Kalbinizin bilgeliğine odaklanmanıza ve sevgi ve şefkatten seçimler yapmanıza yardımcı olur. Kalbinizi hepimiz için mevcut olan evrensel bolluğun akışını almaya açar ve bu şekilde bir bolluk taşıdır.



Yeşil Yeşim: Dünya'nın ve doğanın enerjisini taşır, kalbi yükselten ve yatıştıran sağlıklı, besleyici bir enerji sağlar. Doğanın bolluğunu yaşamınıza çeker, fiziksel refah ve refah yaratmanıza yardımcı olur.



Aytaşı: Aytaşı, kadınsı güç ve gizem taşıdır. İçe doğru yolculuk etmeye ve bilinçaltımızda ve geçmiş yaşamlarımızda saklı gerçekleri bulmaya yardımcı olur. Sezgiyi geliştirir ve İlahi zamanlamaya güvenmek için bilgeliği ve sabrı teşvik eder.



Obsidyen: Obsidiyen, kök çakrayı aktive eden ve sizi Dünya ile bağlantınızda topraklayan bir toprak taşıdır. Negatif enerjinin aurasını temizler ve aynı zamanda çığlık atmak için de kullanılabilir.



Opal: Opal'ın ateşi, ekleri, yaraları ve olumsuz kalıpları yakan ruhsal bir enerji taşır. Duygularınızı güçlendirebilir, ele alınması gereken farkındalığınızın yüzeyine yarı bilinçli kalıplar getirebilir. Bunlar temizlendiğinde, sevinci de arttırır.



İnci: Doğal inciler, kabuk, aragonit ve kalsitten oluşan art arda malzeme katmanları ekleyen bir deniz yumuşakçası tarafından biyolojik olarak yaratıldıkları için benzersiz mücevherlerdir. İnciler genelde şifa için kullanılır.



Kuvars: Berrak kuvars, metafizik işler için en kullanışlı ve çok yönlü değerli taştır. “Programlanabilir” olma gibi benzersiz bir özelliği vardır, yani onu niyetinizle aşılayabilirsiniz ve sonra onu dünyada tezahür ettirmek için sizin adınıza çalışarak onu güçlendirecektir. Aynı zamanda üzerinde çalıştığınız diğer herhangi bir taşın enerjilerini yükseltmek için de hareket eder.



Yakut: Yakut, tutku, güven, kararlılık ve maceranın aktivatörüdür. Cesaret geliştirmenize ve korkularınızla yüzleşmenize, onların içinden geçmenize ve diğer tarafta yenilenmiş canlılığı deneyimlemenize yardımcı olur. Coşkuyu, yeni şeyler deneme isteğini ve bunların üstesinden gelme metanetini harekete geçiren yakut, yaşam gücü enerjisinin bir güç merkezidir.



Safir: Safir, zihinsel odaklanma ve düzenin yanı sıra içsel vizyon ve psişik farkındalık taşıdır. Bilgelik ve içgörü almak için üçüncü gözün ve bu vizyonu başkalarına iletmek için boğaz çakrasının açılmasına yardımcı olabilir.



Topaz: Topaz, farklı ancak ilişkili özelliklere sahip birçok renkte gelir. Beyaz/berrak topaz, odaklandığınız şeyi tezahür ettirmenize yardımcı olan bir büyüteç görevi görür. Altın topaz da tezahür etmeye yardımcı olur, ancak daha yavaş ve yaşam yolunuzu bağlamaya ve kabul etmeye daha fazla vurgu yapar. Mavi topaz, psişik yetenekler için bir büyüteçtir.



Turkuaz (Firuze): Çoğu mavi değerli taş gibi, turkuaz da boğaz çakrasını harekete geçirir ve dengeler. Burası konuşmanın ve kendini ifade etmenin merkezidir. Turkuaz, bilgeliğimizi ve gerçeğimizi açıkça söylememize yardımcı olur.