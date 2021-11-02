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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 02.11.2021 - 20:08 | Son Güncelleme:

D ile başlayan kız isimleri nelerdir? D harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

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D ile başlayan kız isimleri nelerdir? D harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Ç harfinden sonra E harfinden önce gelen D, alfabemizin 5. harfidir. Demir, Devran ve Devrim, D harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi D olan en popüler kız isimleri ise Deniz ve Didem'dir. D ile başlayan kız isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.

İlk harfi D olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Derreck 2- Dan 3- Daphne 4- Daron 5- Destiny

D ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir? 

 1- Dilara

 2- Deniz

 3- Demet

 4- Derya

 5- Destegül

 6- Didem

 7- Destina

 8- Damla

 9- Derin

 10- Defne

 11- Değer

 12- Devran

 13- Didar

 D Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

 1- Dilara:

 Farsçada dil yürek ve gönül, ara ise süsleyen, taçlandıran demektir. Dilara ismi ise gönlü süsleyen, kalbe huzur veren anlamına gelir.

 2- Deniz:

 Deniz, dünyanın yaklaşık üçte ikisini kaplayan tuzlu su kütlesidir. Ülkemizde yaklaşık 190 bin kişi bu ismi taşıyor.

 3- Demet:

 Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Demet ismi, bir araya getirilmiş çiçek ve deste manasına gelir.

 4- Derya:

 Deniz ile eş anlamlı olan Derya, mecazen bolluk ve bereket anlamına gelir.

 5- Destegül:

 Destegül ismi bir demet gül anlamına gelir.

 6- Didem:

 Farsça kökenli bir kelime olan ''dide'' kelimesi göz anlamına gelirken Didem ismi, gözüm, gözüm gibi sevdiğim demektir. Ülkemizde yaklaşık 70 bin kişi Didem ismini taşıyor.

 7- Destina:

 Farsçada el anlamına gelen ''dest'' kelimesinden türetilmiş olan Destina, kola takılan bilezik anlamına gelir.

 8- Damla:

 Katre ile eş anlamlı olan Damla ismi, çok az miktarda su demektir. Damla ismi mecazen az bulunur, nadide, seyrek anlamlarına gelir.

 9- Derin:

 Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Derin, yüzeysel olmayan, kolay kolay anlaşılmayan manasına gelir.

 10- Defne:

 Defne, Akdeniz ikliminde yetişen ve kendine has bir kokusu olan bir ağacın adıdır. Türkiye'de yaklaşık 4500 kişi Defne ismini taşıyor.

 11- Değer:

 Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan isimlerden biri olan Değer, birisine verilen önem anlamına gelir.

 12- Devran:

 Tıpkı Deniz gibi hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Devran, çağ ve zaman demektir.

 13- Didar:

 Dilimize Farsçadan geçmiş olan Didar ismi hem göz hem de yüz manasına gelir.

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