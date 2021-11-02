D ile başlayan kız isimleri nelerdir? D harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları
Ç harfinden sonra E harfinden önce gelen D, alfabemizin 5. harfidir. Demir, Devran ve Devrim, D harfiyle başlayan en popüler erkek isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi D olan en popüler kız isimleri ise Deniz ve Didem'dir. D ile başlayan kız isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi D olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Derreck 2- Dan 3- Daphne 4- Daron 5- Destiny
D ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?
1- Dilara
2- Deniz
3- Demet
4- Derya
5- Destegül
6- Didem
7- Destina
8- Damla
9- Derin
10- Defne
11- Değer
12- Devran
13- Didar
D Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları
1- Dilara:
Farsçada dil yürek ve gönül, ara ise süsleyen, taçlandıran demektir. Dilara ismi ise gönlü süsleyen, kalbe huzur veren anlamına gelir.
2- Deniz:
Deniz, dünyanın yaklaşık üçte ikisini kaplayan tuzlu su kütlesidir. Ülkemizde yaklaşık 190 bin kişi bu ismi taşıyor.
3- Demet:
Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Demet ismi, bir araya getirilmiş çiçek ve deste manasına gelir.
4- Derya:
Deniz ile eş anlamlı olan Derya, mecazen bolluk ve bereket anlamına gelir.
5- Destegül:
Destegül ismi bir demet gül anlamına gelir.
6- Didem:
Farsça kökenli bir kelime olan ''dide'' kelimesi göz anlamına gelirken Didem ismi, gözüm, gözüm gibi sevdiğim demektir. Ülkemizde yaklaşık 70 bin kişi Didem ismini taşıyor.
7- Destina:
Farsçada el anlamına gelen ''dest'' kelimesinden türetilmiş olan Destina, kola takılan bilezik anlamına gelir.
8- Damla:
Katre ile eş anlamlı olan Damla ismi, çok az miktarda su demektir. Damla ismi mecazen az bulunur, nadide, seyrek anlamlarına gelir.
9- Derin:
Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Derin, yüzeysel olmayan, kolay kolay anlaşılmayan manasına gelir.
10- Defne:
Defne, Akdeniz ikliminde yetişen ve kendine has bir kokusu olan bir ağacın adıdır. Türkiye'de yaklaşık 4500 kişi Defne ismini taşıyor.
11- Değer:
Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan isimlerden biri olan Değer, birisine verilen önem anlamına gelir.
12- Devran:
Tıpkı Deniz gibi hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Devran, çağ ve zaman demektir.
13- Didar:
Dilimize Farsçadan geçmiş olan Didar ismi hem göz hem de yüz manasına gelir.