D ile başlayan kız isimleri nelerdir? D harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

İlk harfi D olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Derreck 2- Dan 3- Daphne 4- Daron 5- Destiny

D ile Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

1- Dilara

2- Deniz

3- Demet

4- Derya

5- Destegül

6- Didem

7- Destina

8- Damla

9- Derin

10- Defne

11- Değer

12- Devran

13- Didar

D Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

1- Dilara:

Farsçada dil yürek ve gönül, ara ise süsleyen, taçlandıran demektir. Dilara ismi ise gönlü süsleyen, kalbe huzur veren anlamına gelir.

2- Deniz:

Deniz, dünyanın yaklaşık üçte ikisini kaplayan tuzlu su kütlesidir. Ülkemizde yaklaşık 190 bin kişi bu ismi taşıyor.

3- Demet:

Ülkemizde yaygın olarak kullanılan Demet ismi, bir araya getirilmiş çiçek ve deste manasına gelir.

4- Derya:

Deniz ile eş anlamlı olan Derya, mecazen bolluk ve bereket anlamına gelir.

5- Destegül:

Destegül ismi bir demet gül anlamına gelir.

6- Didem:

Farsça kökenli bir kelime olan ''dide'' kelimesi göz anlamına gelirken Didem ismi, gözüm, gözüm gibi sevdiğim demektir. Ülkemizde yaklaşık 70 bin kişi Didem ismini taşıyor.

7- Destina:

Farsçada el anlamına gelen ''dest'' kelimesinden türetilmiş olan Destina, kola takılan bilezik anlamına gelir.

8- Damla:

Katre ile eş anlamlı olan Damla ismi, çok az miktarda su demektir. Damla ismi mecazen az bulunur, nadide, seyrek anlamlarına gelir.

9- Derin:

Ülkemizde hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Derin, yüzeysel olmayan, kolay kolay anlaşılmayan manasına gelir.

10- Defne:

Defne, Akdeniz ikliminde yetişen ve kendine has bir kokusu olan bir ağacın adıdır. Türkiye'de yaklaşık 4500 kişi Defne ismini taşıyor.

11- Değer:

Ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanan isimlerden biri olan Değer, birisine verilen önem anlamına gelir.

12- Devran:

Tıpkı Deniz gibi hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimlerden biri olan Devran, çağ ve zaman demektir.

13- Didar:

Dilimize Farsçadan geçmiş olan Didar ismi hem göz hem de yüz manasına gelir.