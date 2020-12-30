Çuha çiçeğinin faydaları nelerdir? Çuha çiçeği yağının vücuda etkileri...

Çuha çiçeği, daha doğrusu çuha çiçeği yağı: GLA adında faydalı bir yağ asidini içerir. Başka bitki türlerinde de GLA vardır ama çuhadaki bu oran diğer bitkilerden fazladır bu da onu öne çıkaran özelliği olmaktadır.

Çuha çiçeğinin etkilerine baktığımızda;

• Diyetlerde, kahverengi yağ dokuyu daha fazla kalori yakması için uyarmaktadır. Bu da yağ yakımını arttırmaktadır.



• Menopoz döneminde kadınların gördüğü olumsuz semptomları azaltmada etkilidir.



• Vücutta artrit gibi enfeksiyona bağlı ödemlerin, şişkinliklerin tedavisinde kullanılmaktadır.



• Egzama, atopik dermatit gibi cilt hastalıklarının tedavisinde kaşıntıyı ve yangıyı azaltmada etkilidir.



Burada çuha çiçeği değil içindeki etkin madde olan GLA önemlidir ve bu hastalıkları, semptomları tedavi eden maddenin adıdır. Bu madde besinlerle yeterli miktarda alınamamakta o nedenle çuha çiçeği kapsül olarak eczanelerde bulunmaktadır.



Kullanırken buna dikkat!

Çuha çiçeği kan sulandırıcıdır, o nedenle ilaç alımınız varsa etkisine dikkat etmelisiniz. Bu nedenle doktor kontrolünde kullanmak gerekir.